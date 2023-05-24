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Відомий український боксер загинув під Бахмутом

24 травня 2023 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український боксер загинув під Бахмутом
Олександр Онищенко у лавах ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко загинув у боях із російськими інтервентами. Спортсмен у лавах Збройних сил України захищав Бахмут.

Про трагічну подію повідомила Федерація боксу України.

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Український спортсмен вирушив захищати країну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Навесні 2023 року він стримував атаки окупантів у Бахмуті, а потім і на позиціях поряд з містом. В одній із боїв 15 травня Онищенко отримав поранення, не сумісні з життям.

Йому було 30 років. Похорон військовослужбовця відбудеться 24-го травня.

Ким був Олександр Оніщенко?

Український спортсмен представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва.

Онищенко був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова", членом збірної України з боксу.

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