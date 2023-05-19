Молодой украинский спортсмен погиб на фронте
Боец батальона "Айдар" Александр Колонюк пожертвовал собой в борьбе за свободу Украины. Он погиб на фронте при выполнении специальной задачи.
О трагическом происшествии сообщила на официальном сайте Федерация хоккея Украины.
Кем был Колонюк?
Защитнику Украины было всего 19 лет. Александр Колонюк был воспитанником детско-юношеской хоккейной школы "Смена-Белый Барс".
Колонюк родом из Белой Церкви. Он был добровольцем ДФТГ-1 Белой Церкви с первых дней существования формирования. Позже доброволец вступил в ряды военной части А3488 батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Александр Колонюк был перспективным, молодым украинским спортсменом. Он выступал в хоккее на позиции форварда. Вместе с молодежной командой Белого Барса он был бронзовым призером чемпионата Украины U16 в 2018 году.
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