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Молодой украинский спортсмен погиб на фронте

19 мая 2023 13:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Молодой украинский спортсмен погиб на фронте
Александр Колонюк в рядах ВСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боец батальона "Айдар" Александр Колонюк пожертвовал собой в борьбе за свободу Украины. Он погиб на фронте при выполнении специальной задачи. 

О трагическом происшествии сообщила на официальном сайте Федерация хоккея Украины

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Кем был Колонюк?

Защитнику Украины было всего 19 лет. Александр Колонюк был воспитанником детско-юношеской хоккейной школы "Смена-Белый Барс".

Александр Колонюк
Александр Колонюк в перерыве между боями. Фото: Facebook

Колонюк родом из Белой Церкви. Он был добровольцем ДФТГ-1 Белой Церкви с первых дней существования формирования. Позже доброволец вступил в ряды военной части А3488 батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Александр Колонюк был перспективным, молодым украинским спортсменом. Он выступал в хоккее на позиции форварда. Вместе с молодежной командой Белого Барса он был бронзовым призером чемпионата Украины U16 в 2018 году.

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