Молодий український спортсмен загинув на фронті

Олександр Колонюк у лавах ЗСУ. Фото: Facebook

Боєць батальйону "Айдар" Олександр Колонюк пожертвував собою у боротьбі за свободу України. Він загинув на фронті під час виконання спеціального завдання.

Про трагічну подію повідомила на офіційному сайті Федерація хокею України.

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Захиснику України було лише 19 років. Олександр Колонюк був вихованцем дитячо-юнацької хокейної школи "Зміна-Білий Барс".

Олександр Колонюк у перерві між боями. Фото: Facebook

Колонюк родом із Білої Церкви. Він був добровольцем ДФТГ-1 Білої Церкви із перших днів існування формування. Пізніше доброволець вступив до лав військової частини А3488 батальйону "Айдар" Збройних сил України (ЗСУ).

Олександр Колонюк був перспективним, молодим українським спортсменом. Він виступав у хокеї на позиції форварда. Разом із молодіжною командою Білого Барса він був бронзовим призером чемпіонату України U16 у 2018 році.

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