Молодий український спортсмен загинув на фронті
Боєць батальйону "Айдар" Олександр Колонюк пожертвував собою у боротьбі за свободу України. Він загинув на фронті під час виконання спеціального завдання.
Про трагічну подію повідомила на офіційному сайті Федерація хокею України.
Ким був Колонюк?
Захиснику України було лише 19 років. Олександр Колонюк був вихованцем дитячо-юнацької хокейної школи "Зміна-Білий Барс".
Колонюк родом із Білої Церкви. Він був добровольцем ДФТГ-1 Білої Церкви із перших днів існування формування. Пізніше доброволець вступив до лав військової частини А3488 батальйону "Айдар" Збройних сил України (ЗСУ).
Олександр Колонюк був перспективним, молодим українським спортсменом. Він виступав у хокеї на позиції форварда. Разом із молодіжною командою Білого Барса він був бронзовим призером чемпіонату України U16 у 2018 році.
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