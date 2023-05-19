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Молодий український спортсмен загинув на фронті

19 травня 2023 13:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молодий український спортсмен загинув на фронті
Олександр Колонюк у лавах ЗСУ. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боєць батальйону "Айдар" Олександр Колонюк пожертвував собою у боротьбі за свободу України. Він загинув на фронті під час виконання спеціального завдання.

Про трагічну подію повідомила на офіційному сайті Федерація хокею України.

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Ким був Колонюк?

Захиснику України було лише 19 років. Олександр Колонюк був вихованцем дитячо-юнацької хокейної школи "Зміна-Білий Барс".

Олександр Колонюк
Олександр Колонюк у перерві між боями. Фото: Facebook

Колонюк родом із Білої Церкви. Він був добровольцем ДФТГ-1 Білої Церкви із перших днів існування формування. Пізніше доброволець вступив до лав військової частини А3488 батальйону "Айдар" Збройних сил України (ЗСУ).

Олександр Колонюк був перспективним, молодим українським спортсменом. Він виступав у хокеї на позиції форварда. Разом із молодіжною командою Білого Барса він був бронзовим призером чемпіонату України U16 у 2018 році.

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