Роналду рассказал, что его не устраивает в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду празднует победу. Фото: instagram.com/alnassr/

Португальский ветеран Криштиану Роналду стал одним из героев "Аль-Насра" в матче против "Аль-Шабаба". На счету футболиста оказался победный гол.

После финального свистка Роналду поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Cristiano Xtra.

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В рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" принимал "Аль-Шабаб". Хозяева поля проигрывали со счетом 0:2 к 40-й минуте матча.

"Аль-Наср" сумел не только отыграться, но и выиграть поединок. Победный гол оказался на счету Криштиану Роналду. После игры португалец поделился мнением о лиге, в которой выступает.

Что сказал Роналду?

Португальский футболист не сомневается в том, что у футбольной лиги Саудовской Аравии большой потенциал. По мнению Криштиану она может стать одним из сильнейших чемпионатов мира.

"Для этого необходимо время, звездные футболисты, футбольные академии, инфраструктура. Это займет время и потребует средств. Но в перспективе чемпионат может стать удивительным турниром", — заявил Криштиану Роналду.

Роналду забил гол. Фото: instagram.com/alnassr/

Португалец в текущем сезоне забил за "Аль-Наср" уже 14 голов и сделал две результативные передачи. Его команда продолжает борьбу за чемпионский титул.

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