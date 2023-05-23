Роналдо уйдет из Аль-Насра из-за жены

Криштиану Роналду забивает гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальский футболист Криштиану Роналду в ближайшее время может уйти из "Аль-Насра". Ветеран принял решение вернуть в Европу из Саудовской Аравии.

Причиной таких действий стали ссоры в семья Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, сообщает Daily Mail.

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Джорджина Родригес отдыхает в Испании. Фото: instagram.com/georginagio/

Почему Роналду уходит из "Аль-Насра"?

Криштиану многое не устраивает как в Саудовской Аравии, так и в клубе из Эр-Рияда. Речь идет об инфраструктуре, подходе к тренировкам, управлении клубом и многом другом. Футболист жаловался друзьям, что в выходные дни ему даже некуда сходить.

Игра за "Аль-Наср" постоянно становится причиной споров Криштиану Роналду с его гражданской женой Джорджиной Родригес. Ей тоже скучно в Саудовской Аравии. Модель скучает по дому в Испании и друзьями. Ей приходится постоянно летать из Эр-Рияда в Мадрид и обратно, поскольку она работает в испанской столице.

Роналду сделал выбор между карьерой и семьей. Он уже мог объявить руководству "Аль-Насра" о желании покинуть клуб, хотя это пока не подтверждено официально. Криштиану постарается найти новую команду в Европе или в США.

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