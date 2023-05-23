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Роналду из-за жены разорвет контракт с "Аль-Насром"

23 мая 2023 19:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналдо уйдет из Аль-Насра из-за жены
Криштиану Роналду забивает гол. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальский футболист Криштиану Роналду в ближайшее время может уйти из "Аль-Насра". Ветеран принял решение вернуть в Европу из Саудовской Аравии. 

Причиной таких действий стали ссоры в семья Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, сообщает Daily Mail

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение покинуть "Аль-Наср". Журналисты утверждают, что футболист уже нанял юристов, которые должны освободить его от контракта с клубами с наименьшими финансовыми потерями. 

Instagram Джорджини Родригес
Джорджина Родригес отдыхает в Испании. Фото: instagram.com/georginagio/

Почему Роналду уходит из "Аль-Насра"? 

Криштиану многое не устраивает как в Саудовской Аравии, так и в клубе из Эр-Рияда. Речь идет об инфраструктуре, подходе к тренировкам, управлении клубом и многом другом. Футболист жаловался друзьям, что в выходные дни ему даже некуда сходить. 

Игра за "Аль-Наср" постоянно становится причиной споров Криштиану Роналду с его гражданской женой Джорджиной Родригес. Ей тоже скучно в Саудовской Аравии. Модель скучает по дому в Испании и друзьями. Ей приходится постоянно летать из Эр-Рияда в Мадрид и обратно, поскольку она работает в испанской столице. 

Роналду сделал выбор между карьерой и семьей. Он уже мог объявить руководству "Аль-Насра" о желании покинуть клуб, хотя это пока не подтверждено официально. Криштиану постарается найти новую команду в Европе или в США. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу. 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

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