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Роналду через дружину розірве контракт із "Аль-Насром"

23 травня 2023 19:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналдо піде з Аль-Насра через дружину
Кріштіану Роналду забиває гол. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський футболіст Кріштіану Роналду найближчим часом може піти з Аль-Насра. Ветеран ухвалив рішення повернути до Європи із Саудівської Аравії.

Причиною таких дій стали сварки в родину Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес, повідомляє Daily Mail.

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Instagram Джорджіні Родрігес
Джорджіна Родрігес відпочиває в Іспанії Фото: instagram.com/georginagio/

Чому Роналду йде з Аль-Насра?

Кріштіану багато що не влаштовує як у Саудівській Аравії, так і в клубі з Ер-Ріяда. Йдеться про інфраструктуру, підхід до тренувань, управління клубом та багато іншого. Футболіст скаржився друзям, що у вихідні дні йому навіть нема куди сходити.

Гра за "Аль-Наср" постійно стає причиною суперечок Кріштіану Роналду з його громадянською дружиною Джорджіною Родрігес. Їй також нудно в Саудівській Аравії. Модель сумує за дому в Іспанії та друзями. Їй доводиться постійно літати з Ер-Ріяду до Мадриду і назад, оскільки вона працює в іспанській столиці.

Роналду зробив вибір між кар'єрою та родиною. Він уже міг оголосити керівництву "Аль-Насра" про бажання покинути клуб, хоча це поки що не підтверджено офіційно. Кріштіану намагатиметься знайти нову команду в Європі чи США.

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