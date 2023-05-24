Роналду розповів, що його не влаштовує у Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду святкує перемогу. Фото: instagram.com/alnassr/

Португальський ветеран Кріштіану Роналду став одним із героїв "Аль-Насра" у матчі проти "Аль-Шабаба". На рахунку футболіста виявився переможний гол.

Після фінального свистка Роналду поділився думкою про чемпіонат Саудівської Аравії, повідомляє Cristiano Xtra.

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У рамках 28 туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" приймав "Аль-Шабаб". Господарі поля програвали з рахунком 0:2 на 40-й хвилині матчу.

"Аль-Наср" зумів не лише відігратися, а й виграти поєдинок. Переможний гол опинився на рахунку Кріштіану Роналду. Після гри португалець поділився думкою про лігу, де виступає.

Що сказав Роналду?

Португальський футболіст не сумнівається в тому, що футбольна ліга Саудівської Аравії має великий потенціал. На думку Кріштіану, вона може стати одним із найсильніших чемпіонатів світу.

"Для цього потрібен час, зіркові гравці, футбольні академії, інфраструктура. Це займе час і вимагатиме коштів. Але в перспективі чемпіонат може стати дивовижним турніром", — заявив Кріштіану Роналду.

Роналду забив гол. Фото: instagram.com/alnassr/

Португалець цього сезону забив за "Аль-Наср" вже 14 голів і зробив дві результативні передачі. Його команда продовжує боротьбу за чемпіонський титул.

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