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Циганков має залишитися в "Жироні": думка експерта

25 травня 2023 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков має залишитися в "Жироні": думка експерта
Віктор Циганков перед матчем. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив одразу кілька клубів. Українець вдало виступає за "Жирону" в іспанській Ла-Лізі.

Віктор Леоненко вважає, що молодому хавбеку треба залишитись у Каталонії, повідомляє "Український футбол".

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З моменту переходу Віктора Циганкова з київського "Динамо" до іспанської "Жирони" ще не минуло навіть пів року. Проте український футболіст уже став одним із лідерів каталонської команди.

Віктор Циганков
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Скріншот YouTube

Думка Леоненка

Циганков провів за "Жирону" 17 матчів, у яких забив три м'ячі та зробив п'ять результативних передач. У пресі з'являється інформація про інтерес до гравця "Севільї" та низки зарубіжних клубів. Проте колишній форвард збірної України Віктор Леоненко вважає, що молодому гравцю не треба поспішати.

"Циганков легко пройшов адаптацію в іспанському чемпіонаті, і я дуже радий за нього, оскільки це перший крок до переходу в команду краще. Але для мене набагато важливіше, щоб він демонстрував таку ж результативність і допомагав команді, як зараз. Я не впевнений, що йому потрібно кудись переходити зараз.

"Жирона" зараз на сьомому місці в Іспанії, це нормальна команда, яка грає в хороший футбол і Циганков там проявляє себе з найкращого боку. Це лише перший рік у європейському чемпіонаті для Віктора, я не вважаю, що зараз настав час щось міняти. Може, за рік", — пояснив Віктор Леоненко.

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