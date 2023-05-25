Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Вайлдер зробив гучну заяву про бій з Усиком arrow

Вайлдер зробив гучну заяву про бій з Усиком

25 травня 2023 15:03
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Вайлдер зробив гучну заяву про бій з Усиком
Американський боксер Деонтей Вайлдер. Фото: Instagram/bronzebomber
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер висловив готовність вийти на ринг проти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Американець усіляко підтримує ідею проведення бою проти українця. 

Про це він заявив в інтерв'ю ES News. 

Читайте також:

Вайлдер не боїться Усика

Американський боксер Деонтей Вайлде готовий битися проти Олександра Усика будь-коли і будь-де. Він також переконаний, що українець боїться його.

"Я обома руками за цей бій, але він трохи боїться. Навіть не трохи, а дуже боїться. Я в цій справі, тому знаю багато чого. Я готовий прийняти цей бій у будь-який момент і в будь-якому місці", — заявив супертяж. 

Він також зазначив, що не ставитиме якихось незрозумілих умов, як це робить Тайсон Ф'юрі.

"Я не ставлю дивних умов, як Ф'юрі, і не вимагаю занадто багато чого. Кожен із нас має допомогти іншому заробляти на хліб. Не потрібно завищувати свою вартість і робити подібне лайно, тому що ми всі ризикуємо своїм життям", — наголосив Вайлдер.

Обов'язковим претендентом на бій з Усиком є Даніель Дюбуа, але він отримав травму й ризикує не вийти на ринг. Наступним у черзі йде саме Вайлдер.   

Нагадаємо, у міланському "Інтері" стався скандал у фіналі Кубка Італії. Джеко та Індзагі мало не побилися під час гри.

Шевченко назвав найкращого футболіста "Мілана". 

Дівчина Владислава Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку та показала струнке тіло.

Хавбек "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко поділився думкою про кар'єру в ОАЕ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB