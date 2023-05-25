Вайлдер зробив гучну заяву про бій з Усиком

Американський боксер Деонтей Вайлдер. Фото: Instagram/bronzebomber

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер висловив готовність вийти на ринг проти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Американець усіляко підтримує ідею проведення бою проти українця.

Про це він заявив в інтерв'ю ES News.

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Вайлдер не боїться Усика

Американський боксер Деонтей Вайлде готовий битися проти Олександра Усика будь-коли і будь-де. Він також переконаний, що українець боїться його.

"Я обома руками за цей бій, але він трохи боїться. Навіть не трохи, а дуже боїться. Я в цій справі, тому знаю багато чого. Я готовий прийняти цей бій у будь-який момент і в будь-якому місці", — заявив супертяж.

Він також зазначив, що не ставитиме якихось незрозумілих умов, як це робить Тайсон Ф'юрі.

"Я не ставлю дивних умов, як Ф'юрі, і не вимагаю занадто багато чого. Кожен із нас має допомогти іншому заробляти на хліб. Не потрібно завищувати свою вартість і робити подібне лайно, тому що ми всі ризикуємо своїм життям", — наголосив Вайлдер.

Обов'язковим претендентом на бій з Усиком є Даніель Дюбуа, але він отримав травму й ризикує не вийти на ринг. Наступним у черзі йде саме Вайлдер.

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