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"Тоттенгем" не зміг домовитись з відомим тренером

25 травня 2023 14:15
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Тоттенгем" не зміг домовитись з відомим тренером
Тренери і футболісти "Феєнорду" святкують чемпіонство. Фото: Instagram/feyenoord
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Головний тренер "Феєнорду" Арне Слот ухвалив рішення залишитися у роттердамському клубі. Нідерландський фахівець відмовив англійському "Тоттенгему", який пропонував йому угоду про співпрацю. 

Про це повідомляє Football Daily.  

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Наставник "Феєнорду" Арне Слот відмовив "Тоттенгему" й продовжить керувати роттердамською командою наступного сезону.

Арне Слот
Арне Слот з трофеєм "Ередивізі". Фото: Reuters/PIROSCHKA VAN DE WOUW

"Шпори" перебувають в пошуках нового головного тренера й активно цікавились персоною Слота. Втім, Арне вирішив залишитись у "південному клубі".

Отже, коло кандидатів на пост наставника "Тоттенгему" звузилось до двох спеціалістів:  Хабі Алонсо з леверкузенського "Байєра" та іспанця Луїса Енріке.

Варто зазначити, що за останні два сезони Слот виграв зі своєю командою чемпіонат Нідерландів, дійшов до фіналу Ліги конференцій, а також пробився до чвертьфіналу Ліги Європи.

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