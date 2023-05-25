"Тоттенгем" не зміг домовитись з відомим тренером
Головний тренер "Феєнорду" Арне Слот ухвалив рішення залишитися у роттердамському клубі. Нідерландський фахівець відмовив англійському "Тоттенгему", який пропонував йому угоду про співпрацю.
Про це повідомляє Football Daily.
Арне Слот не бачить себе у Лондоні
Наставник "Феєнорду" Арне Слот відмовив "Тоттенгему" й продовжить керувати роттердамською командою наступного сезону.
"Шпори" перебувають в пошуках нового головного тренера й активно цікавились персоною Слота. Втім, Арне вирішив залишитись у "південному клубі".
Отже, коло кандидатів на пост наставника "Тоттенгему" звузилось до двох спеціалістів: Хабі Алонсо з леверкузенського "Байєра" та іспанця Луїса Енріке.
Варто зазначити, що за останні два сезони Слот виграв зі своєю командою чемпіонат Нідерландів, дійшов до фіналу Ліги конференцій, а також пробився до чвертьфіналу Ліги Європи.
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