Девушка Супряги из "Динамо" расстегнула рубашку и показала стройное тело

Марина Литвин позирует перед камерой. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Марина Литвин опубликовала кадры новой фотосессии. Девушка форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги продемонстрировала болельщикам стройную фигуру.

Модель показала результаты работы в тренажерном зале на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Владислав Супряга долго переживал разрыв с Дашей Савиной, которая вышла замуж за защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря. Но несколько последних месяцев форвард "Динамо" счастлив с Мариной Литвин.

Марина Литвин на съемках. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Откровенные снимки девушки

Марина Литвин опубликовала очередной пикантный снимок. На нем модель позирует перед зеркалом в узкой джинсовой юбке и расстегнутой рубашке. Тело девушки прикрывает только белый топ. Образ дополняет аккуратная дамская сумка.

Владислав Супряга и Марина Литвин встречаются уже несколько месяцев. Девушка родом из Запорожской области. Она развивает модельную карьеру, участвует в модных показах и проектах.

Марина Литвин дома. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Карьера самого Супряги в последнее время почти не развивается. Он очень редко выходит на поле, но продолжает ждать шанс проявить себя.

Напомним, в миланском "Интере" произошел скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не подрались во время игры.

Хавбек "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко поделился мнением о карьере в ОАЭ.

"Днепр-1" официально раскритиковал судейство в УПЛ.

Известный украинский боксер погиб под Бахмутом.