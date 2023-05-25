Девушка Супряги из "Динамо" расстегнула рубашку и показала стройное тело
Марина Литвин опубликовала кадры новой фотосессии. Девушка форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги продемонстрировала болельщикам стройную фигуру.
Модель показала результаты работы в тренажерном зале на своей странице в Instagram.
Владислав Супряга долго переживал разрыв с Дашей Савиной, которая вышла замуж за защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря. Но несколько последних месяцев форвард "Динамо" счастлив с Мариной Литвин.
Откровенные снимки девушки
Марина Литвин опубликовала очередной пикантный снимок. На нем модель позирует перед зеркалом в узкой джинсовой юбке и расстегнутой рубашке. Тело девушки прикрывает только белый топ. Образ дополняет аккуратная дамская сумка.
Владислав Супряга и Марина Литвин встречаются уже несколько месяцев. Девушка родом из Запорожской области. Она развивает модельную карьеру, участвует в модных показах и проектах.
Карьера самого Супряги в последнее время почти не развивается. Он очень редко выходит на поле, но продолжает ждать шанс проявить себя.
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