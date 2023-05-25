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Девушка Супряги из "Динамо" расстегнула рубашку и показала стройное тело

25 мая 2023 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Девушка Супряги из "Динамо" расстегнула рубашку и показала стройное тело
Марина Литвин позирует перед камерой. Фото: instagram.com/litvin_marina_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Марина Литвин опубликовала кадры новой фотосессии. Девушка форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги продемонстрировала болельщикам стройную фигуру. 

Модель показала результаты работы в тренажерном зале на своей странице в Instagram

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Владислав Супряга долго переживал разрыв с Дашей Савиной, которая вышла замуж за защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря. Но несколько последних месяцев форвард "Динамо" счастлив с Мариной Литвин. 

Марина Литвин
Марина Литвин на съемках. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Откровенные снимки девушки 

Марина Литвин опубликовала очередной пикантный снимок. На нем модель позирует перед зеркалом в узкой джинсовой юбке и расстегнутой рубашке. Тело девушки прикрывает только белый топ. Образ дополняет аккуратная дамская сумка. 

Владислав Супряга и Марина Литвин встречаются уже несколько месяцев. Девушка родом из Запорожской области. Она развивает модельную карьеру, участвует в модных показах и проектах.  

Марина Литвин
Марина Литвин дома. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Карьера самого Супряги в последнее время почти не развивается. Он очень редко выходит на поле, но продолжает ждать шанс проявить себя. 

Напомним, в миланском "Интере" произошел скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не подрались во время игры.

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