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Дівчина Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку і показала струнке тіло

25 травня 2023 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дівчина Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку і показала струнке тіло
Марина Литвин позує перед камерою. Фото: instagram.com/litvin_marina_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Марина Литвин опублікувала кадри нової фотосесії Дівчина форварда київського "Динамо" Владислава Супряги продемонструвала вболівальникам струнку фігуру.

Модель показала результати роботи у тренажерному залі на своїй сторінці в Instagram 

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Владислав Супряга довго переживав розрив із Дашею Савіною, яка вийшла заміж за захисника донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря. Але кілька останніх місяців форвард "Динамо" щасливий із Мариною Литвин.

Марина Литвин
Марина Литвин на зйомках. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Відверті знімки дівчини

Марина Литвин опублікувала чергову пікантну фотографію. На ньому модель позує перед дзеркалом у вузькій джинсовій спідниці та розстебнутій сорочці. Тіло дівчини прикриває лише білий топ. Образ доповнює акуратна жіноча сумка.

Владислав Супряга та Марина Литвин зустрічаються вже кілька місяців. Дівчина родом із Запорізької області. Вона розвиває модельну кар'єру, бере участь у модних показах та проєктах.

Марина Литвин
Марина Литвин удома. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Кар'єра самого Супряги останнім часом майже не розвивається. Він дуже рідко виходить на поле, але продовжує чекати на шанс проявити себе.

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