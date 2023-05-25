Дівчина Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку і показала струнке тіло

Марина Литвин позує перед камерою. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Марина Литвин опублікувала кадри нової фотосесії Дівчина форварда київського "Динамо" Владислава Супряги продемонструвала вболівальникам струнку фігуру.

Модель показала результати роботи у тренажерному залі на своїй сторінці в Instagram

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Марина Литвин на зйомках. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Відверті знімки дівчини

Марина Литвин опублікувала чергову пікантну фотографію. На ньому модель позує перед дзеркалом у вузькій джинсовій спідниці та розстебнутій сорочці. Тіло дівчини прикриває лише білий топ. Образ доповнює акуратна жіноча сумка.

Владислав Супряга та Марина Литвин зустрічаються вже кілька місяців. Дівчина родом із Запорізької області. Вона розвиває модельну кар'єру, бере участь у модних показах та проєктах.

Марина Литвин удома. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Кар'єра самого Супряги останнім часом майже не розвивається. Він дуже рідко виходить на поле, але продовжує чекати на шанс проявити себе.

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