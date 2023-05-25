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"Дніпро-1" офіційно розкритикував суддівство в УПЛ

25 травня 2023 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Дніпро-1" офіційно розкритикував суддівство в УПЛ
Гравці перед матчем. Фото: офіційний сайт СК "Дніпро-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" програв "Ворсклі" з рахунком 1:2. Команда Олександра Кучера відстає від донецького "Шахтаря" у турнірній таблиці вже на п'ять очок.

Через добу після поєдинку "Дніпро-1" розкритикував суддівство в матчі з "Ворсклою" на своїй сторінці в Instagram.

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Одразу після матчу з полтавцями наставник "Дніпра-1" Олександр Кучер обурився діями суддівської бригади. Клуб підтримав головного тренера та детально розібрав помилки арбітрів.

"Після неоднозначного пенальті у ворота "Дніпра-1" здавалося, що і гру рукою (відставлена ​​убік, рух назустріч м'ячу) у штрафному майданчику "Ворскли" повинен оцінювати арбітр. Але Козик так і не дочекався запрошення до монітора (за процедурою сам він не може просити перегляд).

Можливо, головний суддя з VAR Арановський так довго дивився повтори, бо нагадував про своє позбавлення членства у регіональній федерації.

Адамюк спочатку блокує удар — через VAR призначено пенальті; Танчик спочатку грає у м'яч — жовта картка; але де штрафний чи хоча б кутовий в епізоді з Гуцуляком?! По суті, моменти схожі — рішення арбітра протилежні, і все на користь однієї команди", — написали представники "Дніпра-1".

Дніпро-1
У "Дніпрі-1" незадоволені суддівством. Фото: офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Вплив на інтригу в УПЛ

У клубі впевнені, що ці епізоди не є збігом, вони регулярно відбуваються під час матчів за участю "Дніпра". Помилки суддів негативно впливають не лише на боротьбу за титул, а й на моральний настрій футболістів.

"На "Авангарді" відбулася зухвала спроба вбити найголовнішу інтригу в чемпіонаті. На жаль, вона майже не вдалася. "Майже" — так що ми, незважаючи ні на що, обіцяємо докласти наступного туру всіх зусиль, щоб її відродити", — повідомили у "Дніпрі-1".

У наступному турі УПЛ команда Кучера зіграє із "Шахтарем". Для завоювання чемпіонського титулу "гірникам" достатньо не програти.

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