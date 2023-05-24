Кучер прокомментировал неожиданное поражение "Днепра-1"
Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер поделился мнением о поражении своей команды в 28-м туре украинской Премьер-лиги. "Ворскла" обыграла на выезде претендента на золотые медали со счетом 2:1.
Кучер похвалил подопечных за старание и отметил, что команду подвела реализация, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты "Днепра-1" допустили осечку в заочной борьбе с донецким "Шахтером" за чемпионский титул в Премьер-лиге. Команда Александра Кучера не справилась дома с неуступчивой "Ворсклой".
Кучер раскритиковал арбитров
Хозяева поля открыли счет уже на четвертой минуте поединка, но затем пропустили от соперника два гола и не сумели отыграться. Кучер остался недоволен судейством в этом поединке.
"Сначала в одном эпизоде VAR сказал, что есть нарушение правил, а в другом моменте VAR говорит, что игры рукой нет в штрафной. Итак, где пенальти, где нет — ничего не понимаю.
Ну, а за нас почему таких пенальти не ставят, при чем это уже не в первый раз. У нас с "Кривбассом" такая же рука была, когда мы 1:2 проиграли, и тогда не поставили пенальти в ворота соперника. То есть за кого-то назначают такие 11-метровые, а за нас почему-то нет.
Я понимаю, за что Сватку желтую карточку дали: там наш аут, он об этом арбитру говорит и получает четвертую желтую карточку, чтобы пропустил игру с "Шахтером". Вот это понятные вещи, которые встречаются в нашем футболе", — рассказал Александр Кучер.
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