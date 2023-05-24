Кучер прокомментировал неожиданное поражение "Днепра-1"

Александр Кучер наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер поделился мнением о поражении своей команды в 28-м туре украинской Премьер-лиги. "Ворскла" обыграла на выезде претендента на золотые медали со счетом 2:1.

Кучер похвалил подопечных за старание и отметил, что команду подвела реализация, сообщает официальный сайт клуба.

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Артем Довбик перед матчем. Фото: УНИАН

Кучер раскритиковал арбитров

Хозяева поля открыли счет уже на четвертой минуте поединка, но затем пропустили от соперника два гола и не сумели отыграться. Кучер остался недоволен судейством в этом поединке.

"Сначала в одном эпизоде ​​VAR сказал, что есть нарушение правил, а в другом моменте VAR говорит, что игры рукой нет в штрафной. Итак, где пенальти, где нет — ничего не понимаю.

Ну, а за нас почему таких пенальти не ставят, при чем это уже не в первый раз. У нас с "Кривбассом" такая же рука была, когда мы 1:2 проиграли, и тогда не поставили пенальти в ворота соперника. То есть за кого-то назначают такие 11-метровые, а за нас почему-то нет.

Я понимаю, за что Сватку желтую карточку дали: там наш аут, он об этом арбитру говорит и получает четвертую желтую карточку, чтобы пропустил игру с "Шахтером". Вот это понятные вещи, которые встречаются в нашем футболе", — рассказал Александр Кучер.

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