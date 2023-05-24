"Шахтер" сделал важное заявление о трансляциях матчей УПЛ

Эпизод матча УПЛ между "Шахтером" и "Вересом". Фото: Facebook/fcshakhtar

Украинская Премьер-лига очень близка к созданию собственного ТВ. По крайней мере встреча руководства клубов по поводу телепула и запуска своей платформы для трансляций матчей УПЛ прошла довольно успешно.

Об этом рассказал директор "Шахтера" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов в интервью ТаТоТаке.

Читайте также:

УПЛ в шаге от создания собственного ТВ

Встреча клубов УПЛ о создании собственной платформы для показа поединков элитного украинского дивизиона по футболу прошла в очень позитивной атмосфере.

"Есть 2-3 клуба, которые хотят увидеть более детальный бизнес-план по УПЛ ТВ, но атмосфера на встрече была такова, что я такого не помню", — заявил Свиридов.

Специалист считает, что клубы близки к созданию УПЛ ТВ.

"Все с уважением и пониманием отнеслись. Я считаю, что мы очень близки к созданию УПЛ ТВ", — отметил Свиридов.

Ранее официальный вещатель украинской Премьер-лиги компания Setanta разорвала сотрудничество с УПЛ.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков продолжает тянуть "Жирону" в еврокубки.

ФорвардКилиан Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ".

Португалец Криштиану Роналду рассказал, что его не устраивает в Саудовской Аравии.

У боксера Василия Ломаченко есть несколько вариантов развития карьеры.