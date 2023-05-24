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"Шахтер" сделал важное заявление о трансляциях матчей УПЛ

24 мая 2023 14:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
"Шахтер" сделал важное заявление о трансляциях матчей УПЛ
Эпизод матча УПЛ между "Шахтером" и "Вересом". Фото: Facebook/fcshakhtar
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинская Премьер-лига очень близка к созданию собственного ТВ. По крайней мере встреча руководства клубов по поводу телепула и запуска своей платформы для трансляций матчей УПЛ прошла довольно успешно.

Об этом рассказал директор "Шахтера" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов в интервью ТаТоТаке.

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Встреча клубов УПЛ о создании собственной платформы для показа поединков элитного украинского дивизиона по футболу прошла в очень позитивной атмосфере.

"Есть 2-3 клуба, которые хотят увидеть более детальный бизнес-план по УПЛ ТВ, но атмосфера на встрече была такова, что я такого не помню", — заявил Свиридов.

Специалист считает, что клубы близки к созданию УПЛ ТВ.

"Все с уважением и пониманием отнеслись. Я считаю, что мы очень близки к созданию УПЛ ТВ", — отметил Свиридов.

Ранее официальный вещатель украинской Премьер-лиги компания Setanta разорвала сотрудничество с УПЛ.

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