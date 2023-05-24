"Шахтер" сделал важное заявление о трансляциях матчей УПЛ
Украинская Премьер-лига очень близка к созданию собственного ТВ. По крайней мере встреча руководства клубов по поводу телепула и запуска своей платформы для трансляций матчей УПЛ прошла довольно успешно.
Об этом рассказал директор "Шахтера" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов в интервью ТаТоТаке.
УПЛ в шаге от создания собственного ТВ
Встреча клубов УПЛ о создании собственной платформы для показа поединков элитного украинского дивизиона по футболу прошла в очень позитивной атмосфере.
"Есть 2-3 клуба, которые хотят увидеть более детальный бизнес-план по УПЛ ТВ, но атмосфера на встрече была такова, что я такого не помню", — заявил Свиридов.
Специалист считает, что клубы близки к созданию УПЛ ТВ.
"Все с уважением и пониманием отнеслись. Я считаю, что мы очень близки к созданию УПЛ ТВ", — отметил Свиридов.
Ранее официальный вещатель украинской Премьер-лиги компания Setanta разорвала сотрудничество с УПЛ.
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