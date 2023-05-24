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Мудрик привітав "Шахтар" із 87-річчям

24 травня 2023 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик привітав "Шахтар" із 87-річчям
Михайло Мудрик у складі "Шахтаря". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" святкує 87 років від дня заснування. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик привітав колишній клуб.

Футболіст "Челсі" нагадав уболівальникам про урочисту дату на своїй сторінці в Instagram.

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Михайло Мудрік
Мудрик у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Привітання Мудрика

На своїй сторінці в соціальній мережі хавбек лондонського "Челсі" опублікував привітання "Шахтарю", прикрасивши урочисту картинку двома смайлами: схрещеними молотками (символізує "гірників" — Ред.) та серцем.

Instagram Михайла Мудрика
Привітання "Шахтаря". Фото: instagram.com/mmudryk10

Таким чином молодий футболіст зізнався в любові до команди, кольори якої він захищав з 2018 по 2022 роки. У складі "Шахтаря" Мудрик провів 43 поєдинки у всіх турнірах, забив 12 голів та зробив 13 результативних передач.

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