Мудрик станет топ-футболистом: Англия верит в украинца
Лондонский "Челси" продолжает верить в Михаила Мудрика. Британские спортивные эксперты уверены, что украинский вингер станет футболистом высокого класса.
У Мудрика будет шанс проявить себя на "Стэмфорд Бридж", сообщает Evening Standard.
Михаил Мудрик не сумел за полгода стать лидером "Челси", хотя был важным игроком для донецкого "Шахтера". 22-летний футболист провел за лондонскую команду 14 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
Перспективы Мудрика
Британская пресса оценивает выступление украинца со сдержанным оптимизмом. Эксперты отмечают, что он попал в "Челси" не в лучший момент в истории клуба. Команда переживает сильнейший кризис и впервые за несколько лет не сыграет в еврокубках.
"Мудрик провел не так уж много поединков на взрослом уровне. Ему сходу пришлось адаптироваться в совершенно другой лиге, да еще и не в лучших условиях. Это лишь усугубило ситуацию. При этом в клубе рассчитывают на Мудрика и верят, что он может стать футболистом высокого класса", — рассказал спортивный журналист Низар Кинселла.
Эксперт не считает переход Мудрика в "Челси" ошибкой для игрока или клуба. Он отметил, что на "Стэмфорд Бридж" дадут время украинскому полузащитнику для того, чтобы он полностью освоился в команде и АПЛ. А Маурисио Почеттино сможет раскрыть потенциал молодого игрока.
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