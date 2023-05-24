Мудрик стане топфутболістом: Англія вірить в українця

Михайло Мудрик на базі "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Лондонський "Челсі" продовжує вірити у Михайла Мудрика. Британські спортивні експерти впевнені, що український вінгер стане футболістом найвищого класу.

Мудрик матиме шанс проявити себе на "Стемфорд Брідж", повідомляє Evening Standard.

Читайте також:

Михайло Мудрик не зумів за пів року стати лідером "Челсі", хоч був важливим гравцем для донецького "Шахтаря". 22-річний футболіст провів за лондонську команду 14 матчів, у яких зробив дві результативні передачі.

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Перспективи Мудрика

Британська преса оцінює виступ українця зі стриманим оптимізмом. Експерти зазначають, що він потрапив до "Челсі" не найкращий момент в історії клубу. Команда переживає найсильнішу кризу і вперше за кілька років не зіграє у єврокубках.

"Мудрик провів не так багато поєдинків на дорослому рівні. Йому відразу довелося адаптуватися в зовсім іншій лізі, та ще й не в кращих умовах. Це лише посилило ситуацію. При цьому в клубі розраховують на Мудрика і вірять, що він може стати футболістом високого класу", — розповів спортивний журналіст Нізар Кінселла.

Експерт не вважає перехід Мудрика до "Челсі" помилкою для гравця чи клубу. Він зазначив, що на "Стемфорд Брідж" дадуть час українському півзахиснику для того, щоб він повністю освоївся у команді та АПЛ. А Маурісіо Почеттіно зможе розкрити потенціал молодого гравця.

Нагадаємо, хавбек збірної України Віктор Циганков продовжує тягнути "Жирону" до єврокубків.

Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".

У боксера Василя Ломаченка є кілька варіантів розвитку кар'єри.