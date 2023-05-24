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Мудрик поздравил "Шахтер" с 87-летием

24 мая 2023 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик поздравил "Шахтер" с 87-летием
Михаил Мудрик в составе "Шахтера". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" празднует 87 лет со дня основания. Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик поздравил свой бывший клуб.

Футболист "Челси" напомнил болельщикам о торжественной дате на своей странице в Instagram

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Михаил Мудрик не забыл о празднике "Шахтера", в составе которого полузащитник провел четыре года. Донецкий клуб 24 мая празднует свой 87-й день рождения. 

Михаил Мудрик
Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Поздравление Мудрика 

На своей странице в социальной сети хавбек лондонского "Челси" опубликовал поздравление "Шахтеру", украсив торжественную картинку двумя смайлами: скрещенными молотками (символизирует "горняков" — Ред.) и сердцем. 

Instagram Михаила Мудрика
Поздравление "Шахтера". Фото: instagram.com/mmudryk10

Таким образом молодой футболист признался в любви к команде, цвета которой он защищал с 2018-го по 2022-й годы. В составе "Шахтера" Мудрик провел 43 поединка во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. 

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