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"Шахтар" зробив важливу заяву щодо трансляцій матчів УПЛ

24 травня 2023 14:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Шахтар" зробив важливу заяву щодо трансляцій матчів УПЛ
Епізод матчу УПЛ між "Шахтарем" та "Вересом". Фото: Facebook/fcshakhtar
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська Прем'єр-ліга дуже близька до створення власного ТБ. Принаймні, зустріч керівництва клубів з приводу телепулу та запуску своєї платформи для трансляцій матчів УПЛ пройшла доволі успішно. 

Про це розповів директор "Шахтаря" зі стратегічного розвитку і комунікацій Юрій Свиридов в інтерв'ю ТаТоТаке. 

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УПЛ за крок до створення власного ТБ 

Зустріч клубів УПЛ з приводу створення власної платформи для показу поєдинків елітного українського дивізіону з футболу пройшла у дуже позитивній атмосфері. 

"Є 2-3 клуби, які хочуть побачити детальніший бізнес-план щодо УПЛ ТБ, але атмосфера на зустрічі була така, що я такого не пам'ятаю", — заявив Свиридов. 

Фахівець вважає, що клуби близькі до сворення УПЛ ТБ. 

"Всі з повагою та розумінням поставилися. Я вважаю, що ми дуже близькі до створення УПЛ ТБ", — зазначив Свиридов.

Раніше офіційний мовник української Прем'єр-ліги компанія Setanta розірвала співпрацю з УПЛ. 

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