"Шахтар" зробив важливу заяву щодо трансляцій матчів УПЛ

Епізод матчу УПЛ між "Шахтарем" та "Вересом". Фото: Facebook/fcshakhtar

Українська Прем'єр-ліга дуже близька до створення власного ТБ. Принаймні, зустріч керівництва клубів з приводу телепулу та запуску своєї платформи для трансляцій матчів УПЛ пройшла доволі успішно.

Про це розповів директор "Шахтаря" зі стратегічного розвитку і комунікацій Юрій Свиридов в інтерв'ю ТаТоТаке.

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Зустріч клубів УПЛ з приводу створення власної платформи для показу поєдинків елітного українського дивізіону з футболу пройшла у дуже позитивній атмосфері.

"Є 2-3 клуби, які хочуть побачити детальніший бізнес-план щодо УПЛ ТБ, але атмосфера на зустрічі була така, що я такого не пам'ятаю", — заявив Свиридов.

Фахівець вважає, що клуби близькі до сворення УПЛ ТБ.

"Всі з повагою та розумінням поставилися. Я вважаю, що ми дуже близькі до створення УПЛ ТБ", — зазначив Свиридов.

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