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Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов

23 мая 2023 17:04
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов
Экс-тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Известный футбольный тренер, бывший наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный назвал свой топ-5 украинских футболистов. В списке специалиста не нашлось места Михаилу Мудрику.

Интервью тренера публикует FanDay.

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Довбик — номер один

Легендарный экс-тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный поделился мыслями о  лучших футболистах Украины. По его мнению, равных Артёму Довбику на данный момент нет.

Довбик
Форвард "Днепра-1" Артём Довбик. Фото: Instagram/tema_dovbyk

"На первом месте, безусловно, Довбик, на второе место с авансом поставлю Бондаренко, третье отдам Забарному, четвертое — Миколенку, пятое поделят Цыганков и Зинченко. Ну и не могу не отметить Ярмоленко, ветерана поставлю на шестое", — отметил Кварцяный.

Интересно, что в топ-5 Виталия Владимировича отсутствует полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик.

Артём Довбик занимает первое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Украины. На его счету 24 забитых мяча. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм также считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу.

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