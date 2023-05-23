Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов
Известный футбольный тренер, бывший наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный назвал свой топ-5 украинских футболистов. В списке специалиста не нашлось места Михаилу Мудрику.
Интервью тренера публикует FanDay.
Довбик — номер один
Легендарный экс-тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный поделился мыслями о лучших футболистах Украины. По его мнению, равных Артёму Довбику на данный момент нет.
"На первом месте, безусловно, Довбик, на второе место с авансом поставлю Бондаренко, третье отдам Забарному, четвертое — Миколенку, пятое поделят Цыганков и Зинченко. Ну и не могу не отметить Ярмоленко, ветерана поставлю на шестое", — отметил Кварцяный.
Интересно, что в топ-5 Виталия Владимировича отсутствует полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик.
Артём Довбик занимает первое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Украины. На его счету 24 забитых мяча.
Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".
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