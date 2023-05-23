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Кварцяний назвав топ-5 українських футболістів

23 травня 2023 17:04
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Кварцяний назвав топ-5 українських футболістів
Екстренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Відомий футбольний тренер, колишній наставник луцької "Волині" Віталій Кварцяний назвав свій топ-5 українських футболістів. У списку спеціаліста не знайшлося місця Михайлу Мудрику. 

Інтерв'ю фахівця публікує FanDay. 

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Довбик — номер один 

Легендарний екстренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний поділився думками щодо найкращих футболістів України. На його думку, рівних Артему Довбику наразі немає. 

Довбик
Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. Фото: Instagram/tema_dovbyk

"На першому місці, безумовно, Довбик, на друге місце з авансом поставлю Бондаренка, третє віддам Забарному, четверте — Миколенку, п'яте поділять Циганков та Зінченко. Ну і не можу не відзначити Ярмоленка, ветерана поставлю на шосте", — зазначив Кварцяний.

Цікаво, що у топ-5 Віталія Володимировича відсутній півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. 

Артем Довбик посідає перше місце у списку бомбардирів поточного розіграшу чемпіонату України. На його рахунку 24 забиті голи. 

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Легендарний Майк Тайсон підтримав Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Жан-Клод Ван Дамм також вважає українця переможцем поєдинку за звання чемпіона світу з боксу.

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".

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