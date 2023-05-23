Кварцяний назвав топ-5 українських футболістів

Екстренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій

Відомий футбольний тренер, колишній наставник луцької "Волині" Віталій Кварцяний назвав свій топ-5 українських футболістів. У списку спеціаліста не знайшлося місця Михайлу Мудрику.

Інтерв'ю фахівця публікує FanDay.

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Довбик — номер один

Легендарний екстренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний поділився думками щодо найкращих футболістів України. На його думку, рівних Артему Довбику наразі немає.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. Фото: Instagram/tema_dovbyk

"На першому місці, безумовно, Довбик, на друге місце з авансом поставлю Бондаренка, третє віддам Забарному, четверте — Миколенку, п'яте поділять Циганков та Зінченко. Ну і не можу не відзначити Ярмоленка, ветерана поставлю на шосте", — зазначив Кварцяний.

Цікаво, що у топ-5 Віталія Володимировича відсутній півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик.

Артем Довбик посідає перше місце у списку бомбардирів поточного розіграшу чемпіонату України. На його рахунку 24 забиті голи.

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