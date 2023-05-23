Кварцяний назвав топ-5 українських футболістів
Відомий футбольний тренер, колишній наставник луцької "Волині" Віталій Кварцяний назвав свій топ-5 українських футболістів. У списку спеціаліста не знайшлося місця Михайлу Мудрику.
Інтерв'ю фахівця публікує FanDay.
Довбик — номер один
Легендарний екстренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний поділився думками щодо найкращих футболістів України. На його думку, рівних Артему Довбику наразі немає.
"На першому місці, безумовно, Довбик, на друге місце з авансом поставлю Бондаренка, третє віддам Забарному, четверте — Миколенку, п'яте поділять Циганков та Зінченко. Ну і не можу не відзначити Ярмоленка, ветерана поставлю на шосте", — зазначив Кварцяний.
Цікаво, що у топ-5 Віталія Володимировича відсутній півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик.
Артем Довбик посідає перше місце у списку бомбардирів поточного розіграшу чемпіонату України. На його рахунку 24 забиті голи.
Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".
Легендарний Майк Тайсон підтримав Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Жан-Клод Ван Дамм також вважає українця переможцем поєдинку за звання чемпіона світу з боксу.
Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.
Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".