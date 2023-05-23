Хейні відсвяткував перемогу над Ломаченком серед повногрудих дівчат

Девін Хейні із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Американський боксер Девін Хейні насолоджується перемогою над українцем Василем Ломаченком. Молодий спортсмен провів другий успішний захист чемпіонських титулів.

Хейні показав, як розслабився в нічному клубі на своїй сторінці в Instagram.

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Девін Хейні став рекордсменом історії боксу. Він довів кількість поєдинків без поразок до 30. Ювілейним для 24-річного американця стало протистояння з Василем Ломаченком.

Хейні визнав, що це був найскладніший бій у його кар'єрі. Три останні раунди українець домінував і міг доставити американцеві проблему, але судді віддали перемогу Девіну. Він залишився абсолютним чемпіоном світу з боксу у легкій вазі.

Девін Хейні в нічному клубі. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Після бою

Незабаром після бою батько боксера Білл Хейні заявив, що не бачить сенсу проводити реванш. Він вважає перемогу сина абсолютно заслуженою. На думку Хейні-старшого, Ломаченко не мав шансів у цьому протистоянні.

А сам Девін Хейні вирушив відзначити свій тріумф в один із нічних клубів Лас-Вегаса. Спортсмен опублікував фотографію із закладу, на якій позує у товаристві повногрудих дівчат. Вони обіймають Хейні з усіх боків, він не заперечує.

Також Хейні опублікував знімок із чемпіонськими поясами, підписавши її "Непереможний розбійник". Більшість коментарів до фотографії виявилися гнівними: уболівальники вважають, що американцю незаслужено присудили перемогу.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Легендарний Майк Тайсон підтримав Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Жан-Клод Ван Дамм також вважає українця переможцем поєдинку за звання чемпіона світу з боксу.

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

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