Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Хейни отпраздновал победу над Ломаченко среди полногрудых девушек arrow

Хейни отпраздновал победу над Ломаченко среди полногрудых девушек

23 мая 2023 12:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хейни отпраздновал победу над Ломаченко среди полногрудых девушек
Девин Хейни с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/realdevinhaney/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Американский боксер Девин Хейни наслаждается победой над украинцем Василием Ломаченко. Молодой спортсмен провел вторую успешную защиту чемпионских титулов. 

Хейни показал, как расслабился в ночном клубе, на своей странице в Instagram

Читайте также:

Девин Хейни стал рекордсменом в истории бокса. Он довел количество поединков без поражений до 30. Юбилейным для 24-летнего американца стало противостояние с Василием Ломаченко. 

Хейни признал, что это был самый сложный бой в его карьере. Три последних раунда украинец доминировал и мог доставить американцу проблему, но судьи отдали победу Девину. Он остался абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. 

Девин Хейни
Девин Хейни в ночном клубе. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

После боя 

Вскоре после боя отец боксера Билл Хейни заявил, что не видит смысла проводить реванш. Он считает победу сына абсолютно заслуженной. По мнению Хейни-старшего, у Ломаченко не было шансов в этом противостоянии. 

А сам Девин Хейни отправился отметить свой триумф в один из ночных клубов Лас-Вегаса. Спортсмен опубликовал фотографию из заведения, на которой позирует в обществе полногрудых девиц. Они обнимают Хейни со всех сторон, он совершенно не возражает. 

Также Хейни опубликовал снимок с чемпионскими поясами, подписав ее "Непобедимый разбойник". Большая часть комментариев к фотографии оказались гневными: болельщики считают, что американцу незаслуженно присудили победу. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу. 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас