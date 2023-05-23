Хейни отпраздновал победу над Ломаченко среди полногрудых девушек

Девин Хейни с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Американский боксер Девин Хейни наслаждается победой над украинцем Василием Ломаченко. Молодой спортсмен провел вторую успешную защиту чемпионских титулов.

Хейни показал, как расслабился в ночном клубе, на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Девин Хейни стал рекордсменом в истории бокса. Он довел количество поединков без поражений до 30. Юбилейным для 24-летнего американца стало противостояние с Василием Ломаченко.

Хейни признал, что это был самый сложный бой в его карьере. Три последних раунда украинец доминировал и мог доставить американцу проблему, но судьи отдали победу Девину. Он остался абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе.

Девин Хейни в ночном клубе. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

После боя

Вскоре после боя отец боксера Билл Хейни заявил, что не видит смысла проводить реванш. Он считает победу сына абсолютно заслуженной. По мнению Хейни-старшего, у Ломаченко не было шансов в этом противостоянии.

А сам Девин Хейни отправился отметить свой триумф в один из ночных клубов Лас-Вегаса. Спортсмен опубликовал фотографию из заведения, на которой позирует в обществе полногрудых девиц. Они обнимают Хейни со всех сторон, он совершенно не возражает.

Также Хейни опубликовал снимок с чемпионскими поясами, подписав ее "Непобедимый разбойник". Большая часть комментариев к фотографии оказались гневными: болельщики считают, что американцу незаслуженно присудили победу.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу.

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни.

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса".