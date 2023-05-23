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Ломаченко посвятил болельщикам трогательное обращение после поражения от Хейни

23 мая 2023 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко обратился к украинцам после поражения от Хейни
Василий Ломаченко в спортивном зале. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Василий Ломаченко спустя сутки после боя с Девином Хейни обратился к болельщикам. Ветеран поблагодарил соотечественников за поддержку и ни слова не сказал про уход на пенсию. 

Ломаченко до сих пор разочарован поражением в поединке с американцем, о чем написал на своей странице в Instagram

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Ломаченко считался андердогом перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с Хейни. Однако украинский боец продемонстрировал волю к победе и доминировал над соперником в конце противостояния. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко на тренировке. Скриншот YouTube

Что сказал Ломаченко

Победу единогласным решением судей отдали Девину Хейни (116-112, 115-113, 115-113). Многие болельщики, эксперты и звезды спорта были разочарованы этим вердиктом. Сам Ломаченко не смог сдержать слезы на пресс-конференции после боя. Однако спустя сутки эмоции украинца утихли. 

"Все эти дни я получал массу сообщений со словами поддержки в свой адрес. Я ценю эти слова. Очень многие пишут и убеждают, что мы этот поединок не проиграли. 

Мне сложно не согласиться с этим, особенно когда я слышу такие слова от людей, которые любят, ценят и уважают этот вид спорта. Те, кто разбирается в этом. Наши мнения сходятся.

Но есть то, что имеем. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Значит, на то была воля Всевышнего. Слава Богу всего. До встречи", — написал Василий Ломаченко.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. 

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