Ломаченко звернувся до українців після поразки від Хейні

Василь Ломаченко у спортивному залі. Скріншот YouTube

Український боксер Василь Ломаченко за добу після бою з Девіном Хейні звернувся до вболівальників. Ветеран подякував співвітчизникам за підтримку і жодного слова не сказав про відхід на пенсію.

Ломаченко досі розчарований поразкою у поєдинку з американцем, про що написав на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Ломаченко вважався андердогом перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з Хейні. Проте український боєць продемонстрував волю до перемоги та домінував над суперником наприкінці протистояння.

Василь Ломаченко під час тренування. Скріншот YouTube

Що сказав Ломаченко

Перемогу одноголосним рішенням суддів віддали Девіну Хейні (116-112, 115-113, 115-113). Багато вболівальників, експертів та зірок спорту були розчаровані цим вердиктом. Сам Ломаченко не зміг стримати сльози на пресконференції після бою. Проте за добу емоції українця вщухли.

"Усі ці дні я отримував масу повідомлень зі словами підтримки на свою адресу. Я ціную ці слова. Дуже багато хто пишуть і переконують, що ми цей поєдинок не програли.

Мені важко не погодитися з цим, особливо коли я чую такі слова від людей, які люблять, цінують та поважають цей вид спорту. Ті, хто розуміється на цьому. Наші думки сходяться.

Але є те, що маємо. У будь-якій ситуації потрібно залишатися людиною. Значить, на те була воля Всевишнього. Слава Богу всього. До зустрічі", — написав Василь Ломаченко.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".

Легендарний Майк Тайсон підтримав Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні.