Кучер прокоментував несподівану поразку "Дніпра-1"

Олександр Кучер спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН

Головний тренер СК "Дніпро-1" Олександр Кучер поділився думкою про поразку своєї команди у 28-му турі української Прем'єр-ліги. "Ворскла" обіграла на виїзді претендента на золоті медалі з рахунком 2:1.

Кучер похвалив підопічних за старання та зазначив, що команду підвела реалізація, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Артем Довбик перед матчем. Фото: УНІАН

Кучер розкритикував арбітрів

Господарі поля відкрили рахунок вже на четвертій хвилині поєдинку, але потім пропустили від суперника два голи й не зуміли відігратися. Кучер залишився незадоволеним суддівством у цьому поєдинку.

"Спочатку в одному епізоді VAR сказав, що є порушення правил, а в іншому моменті VAR каже, що гри рукою немає у штрафному майданчику. Отже, де пенальті, де ні — нічого не розумію.

Ну, а за нас чомусь таких пенальті не ставлять, причому це вже не вперше. У нас із "Кривбасом" така сама рука була, коли ми 1:2 програли, і тоді не поставили пенальті у ворота суперника. Тобто, за когось призначають такі 11-метрові, а за нас чомусь ні.

Я розумію, за що Сватку жовту картку дали: там наш аут, він про це арбітру говорить і отримує четверту жовту картку, щоб пропустив гру із "Шахтарем". Ось це зрозумілі речі, які зустрічаються у нашому футболі", — розповів Олександр Кучер.

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