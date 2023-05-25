Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Днепр-1" официально раскритиковал судейство в УПЛ arrow

"Днепр-1" официально раскритиковал судейство в УПЛ

25 мая 2023 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Днепр-1" официально раскритиковал судейство в УПЛ
Игроки перед матчем. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 28 тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" проиграл "Ворскле" со счетом 1:2. Команда Александра Кучера отстает от донецкого "Шахтера" в турнирной таблице уже на пять очков. 

Сутки спустя после поединка "Днепр-1" раскритиковал судейство в матче с "Ворсклой" на своей странице в Instagram

Читайте также:

Сразу после матча с полтавчанами наставник "Днепра-1" Александр Кучер возмутился действиями судейской бригады. Клуб поддержал главного тренера и подробно разобрал ошибки арбитров. 

"После неоднозначного пенальти в ворота "Днепра-1" казалось, что и игру рукой (отставленная в сторону, движение навстречу мячу) в штрафной "Ворсклы" должен оценивать арбитр. Но Козик так и не дождался приглашения к монитору (по процедуре сам он не может просить просмотр). 

Возможно, главный судья по VAR Арановский так долго смотрел повторы, потому что напоминал о своем лишении членства в региональной федерации.

Адамюк сначала блокирует удар — через VAR назначен пенальти; Танчик сначала играет в мяч — желтая карточка; но где штрафной или хотя бы угловой в эпизоде ​​с Гуцуляком?! По сути, моменты похожи — решения арбитра противоположны, и все в пользу одной команды", — написали представители "Днепра-1". 

Днепр-1
В "Днепре-1" недовольны судейством. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"

Влияние на интригу в УПЛ

В клубе уверены, что эти эпизоды не являются совпадением, они регулярно происходят во время матчей с участием "Днепра". Ошибки судей негативно сказываются не только на борьбе за титул, но и на моральном настрое футболистов. 

"На "Авангарде" произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" — так что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", — сообщили в "Днепре-1". 

В следующем туре УПЛ команда Кучера сыграет с "Шахтером". Для завоевания чемпионского титула "горнякам" будет достаточно не проиграть. 

Напомним, в миланском "Интере" произошел скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не подрались во время игры.

Хавбек "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко поделился мнением о карьере в ОАЭ. 

Известный украинский боксер погиб под Бахмутом. 

Украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас