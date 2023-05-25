"Днепр-1" официально раскритиковал судейство в УПЛ

Игроки перед матчем. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"

В рамках 28 тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" проиграл "Ворскле" со счетом 1:2. Команда Александра Кучера отстает от донецкого "Шахтера" в турнирной таблице уже на пять очков.

Сутки спустя после поединка "Днепр-1" раскритиковал судейство в матче с "Ворсклой" на своей странице в Instagram.

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Сразу после матча с полтавчанами наставник "Днепра-1" Александр Кучер возмутился действиями судейской бригады. Клуб поддержал главного тренера и подробно разобрал ошибки арбитров.

"После неоднозначного пенальти в ворота "Днепра-1" казалось, что и игру рукой (отставленная в сторону, движение навстречу мячу) в штрафной "Ворсклы" должен оценивать арбитр. Но Козик так и не дождался приглашения к монитору (по процедуре сам он не может просить просмотр).

Возможно, главный судья по VAR Арановский так долго смотрел повторы, потому что напоминал о своем лишении членства в региональной федерации.

Адамюк сначала блокирует удар — через VAR назначен пенальти; Танчик сначала играет в мяч — желтая карточка; но где штрафной или хотя бы угловой в эпизоде ​​с Гуцуляком?! По сути, моменты похожи — решения арбитра противоположны, и все в пользу одной команды", — написали представители "Днепра-1".

В "Днепре-1" недовольны судейством. Фото: официальный сайт СК "Днепр-1"

Влияние на интригу в УПЛ

В клубе уверены, что эти эпизоды не являются совпадением, они регулярно происходят во время матчей с участием "Днепра". Ошибки судей негативно сказываются не только на борьбе за титул, но и на моральном настрое футболистов.

"На "Авангарде" произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" — так что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", — сообщили в "Днепре-1".

В следующем туре УПЛ команда Кучера сыграет с "Шахтером". Для завоевания чемпионского титула "горнякам" будет достаточно не проиграть.

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