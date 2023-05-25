Шевченко назвав найкращого футболіста "Мілана"

Андрій Шевченко під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про виступ "Мілана" цього сезону. Відомий у минулому форвард упевнений, що "россонері" є чим пишатися.

Шевченко назвав найкращого гравця "Мілана" цього сезону в інтерв'ю PianetaMilan.

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"Мілан" не зумів скласти конкуренцію "Наполі" у боротьбі за чемпіонський титул у Серії А у сезоні 2022/2023. Попри це, Андрій Шевченко високо оцінює досягнення "россонері".

Колишній форвард "Мілана" нагадав, що команда зуміла вийти в півфінал Ліги чемпіонів. Від підопічних Стефано Піолі давно чекали на прогрес у єврокубкових турнірах.

"У "Мілана" були проблеми, але мені подобається гра команди цього сезону. Всупереч труднощам вона показала хороший результат у Лізі чемпіонів. Та й у Серії А підопічні Піолі досі претендують на четверте місце".

Думаю, влітку "Мілан" матиме посилення. Я чудово знаю Паоло Мальдіні, він докладе для цього максимум зусиль”, — пообіцяв Андрій Шевченко.

Рафаель Леау у матчі за "Мілан". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Лідер сучасного "Мілану"

Українського тренера попросили назвати найкращого футболіста "россонері" у поточному сезоні. Шевченко вибрав Рафу Леау. Португальський хавбек зіграв 46 матчів у всіх турнірах. 23-річний футболіст зумів забити 14 голів та зробити 11 результативних передач.

"Рафа Леау вже зараз є гравцем високого класу. І він здатний прогресувати, стати ще сильнішим. Це дуже важливий футболіст для "Мілана". І мені хотілося б, щоб португалець залишився в команді", — розповів Андрій Шевченко.

Нагадаємо, у міланському "Інтері" стався скандал у фіналі Кубка Італії. Джеко та Індзагі мало не побилися під час гри.

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