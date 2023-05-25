Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана"

Андрей Шевченко во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении "Милана" в этом сезоне. Известный в прошлом форвард уверен, что "россонери" есть чем гордиться.

Шевченко назвал лучшего игрока "Милана" в этом сезоне в интервью PianetaMilan.

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"Милан" не сумел составить конкуренцию "Наполи" в борьбе за чемпионский титул в Серии А в сезоне 2022/2023. Несмотря на это Андрей Шевченко высоко оценивает достижения "россонери".

Бывший форвард "Милана" напомнил о том, что команда сумела выйти в полуфинал Лиги чемпионов. От подопечных Стефано Пиоли давно ждали прогресс в еврокубковых турнирах.

"У "Милана" были проблемы, но мне нравится игра команды в этом сезоне. Несмотря на трудности, она показала хороший результат в Лиге чемпионов. Да и в Серии А подопечные Пиоли до сих пор претендуют на четвертое место.

Думаю, летом у "Милана" будет усиление. Я прекрасно знаю Паоло Мальдини, он приложит для этого максимум усилий", — пообещал Андрей Шевченко.

Рафаэль Леау в матче за "Милан". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Лидер современного "Милана"

Украинского тренера попросили назвать лучшего футболиста "россонери" в текущем сезоне. Шевченко выбрал Рафу Леау. Португальский хавбек сыграл 46 матчей во всех турнирах. 23-летний футболист сумел забить 14 голов и сделать 11 результативных передач.

"Рафа Леау уже сейчас является игроком высокого класса. И он способен прогрессировать, стать еще сильнее. Это очень важный футболист для "Милана". И мне бы хотелось, чтобы португалец остался в команде", — рассказал Андрей Шевченко.

Напомним, в миланском "Интере" произошел скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не подрались во время игры.

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