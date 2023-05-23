"Челси" организует звездный суперматч для помощи Украине: кто примет участие

Футбольные болельщики на трибунах "Стэмфорд Бридж". Фото: Reuters/ANDREW BOYERS

Лондонский Челси, за который выступает Михаил Мудрик, проведет благотворительный звездный матч для помощи Украине в полномасштабной войне с Российской Федерацией. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Об этом сообщает The Sun.

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Английский "Челси" намерен организовать благотворительный поединок в поддержку Украины с участием звезд мирового масштаба.

К мероприятию присоединятся такие знаменитости, как: Дэвид Бекхэм, певец Найл Хоран, телеведущая Майя Джама и эксперт Алекс Скотт.

Легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм. Фото: Instagram/davidbeckham

Интересно, что легенда украинского футбола Андрей Шевченко и защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко выйдут с капитанскими повязками на "Стэмфорд Бридж" и сыграют за разные команды.

Средства от поединка будут направлены в фонд президента Украины Владимира Зеленского United24.

Суперматч запланирован на 5 августа этого года в Лондоне.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

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