"Челсі" організує зірковий суперматч для допомоги Україні: хто візьме участь
Лондонський "Челсі", за який виступає Михайло Мудрик, проведе благодійний зірковий матч для допомоги Україні у повномасштабній війні з Російскою Федерацією. Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".
Про це повідомляє The Sun.
Суперматч за участю зірок футболу та шоу-бізнесу
Англійський "Челсі" має намір організувати благодійний поєдинок на підтримку України за участю зірок світового масштабу.
Так, до заходу долучаться такі знаменитості, як: Девід Бекхем, співак Найл Хоран, телеведуча Майя Джама та спортивний експерт Алекс Скотт.
Цікаво, що легенда українського футболу Андрій Шевченко та захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко вийдуть з капітанськими пов'язками на "Стемфорд Брідж" та зіграють за різні команди.
Кошти від поєдинку будуть спрямовані у фонд президента України Володимира Зеленського United24.
Суперматч запланований на п'яте серпня цього року в Лондоні.
Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".
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