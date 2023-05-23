"Челсі" організує зірковий суперматч для допомоги Україні: хто візьме участь

Футбольні вболівальники на трибунах "Стемфорд Брідж". Фото: Reuters/ANDREW BOYERS

Лондонський "Челсі", за який виступає Михайло Мудрик, проведе благодійний зірковий матч для допомоги Україні у повномасштабній війні з Російскою Федерацією. Поєдинок пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також:

Суперматч за участю зірок футболу та шоу-бізнесу

Англійський "Челсі" має намір організувати благодійний поєдинок на підтримку України за участю зірок світового масштабу.

Так, до заходу долучаться такі знаменитості, як: Девід Бекхем, співак Найл Хоран, телеведуча Майя Джама та спортивний експерт Алекс Скотт.

Легенда збірної Англії Девід Бекхем. Фото: Instagram/davidbeckham

Цікаво, що легенда українського футболу Андрій Шевченко та захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко вийдуть з капітанськими пов'язками на "Стемфорд Брідж" та зіграють за різні команди.

Кошти від поєдинку будуть спрямовані у фонд президента України Володимира Зеленського United24.

Суперматч запланований на п'яте серпня цього року в Лондоні.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Легендарний Майк Тайсон підтримав Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Жан-Клод Ван Дамм також вважає українця переможцем поєдинку за звання чемпіона світу з боксу.

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".