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"Тоттенхэм" не смог договориться с известным тренером

25 мая 2023 14:15
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
"Тоттенхэм" не смог договориться с известным тренером
Тренеры и футболисты "Фейеноорда" празднуют чемпионство. Фото: Instagram/feyenoord
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот принял решение остаться в роттердамском клубе. Нидерландский специалист отказал английскому "Тоттенхэму", который предлагал ему соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает Football Daily.

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Наставник "Фейеноорда" Арне Слот отказал "Тоттенхэму" и продолжит руководить роттердамской командой в следующем сезоне.

Арне Слот
Арне Слот с трофеем "Эредивизи". Фото: Reuters/PIROSCHKA VAN DE WOUW

"Шпоры" находятся в поисках нового главного тренера и активно интересовались персоной Слота. Несмотря на это, Арне решил остаться в "южном клубе".

Таким образом, круг кандидатов на пост наставника "Тоттенхэма" сузился до двух специалистов: Хаби Алонсо из леверкузенского "Байера" и испанца Луиса Энрике.

Следует отметить, что за последние два сезона Слот выиграл со своей командой чемпионат Нидерландов, дошел до финала Лиги конференций, а также пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

Напомним, в миланском "Интере" разразился скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не сразились во время игры.

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