"Тоттенхэм" не смог договориться с известным тренером
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот принял решение остаться в роттердамском клубе. Нидерландский специалист отказал английскому "Тоттенхэму", который предлагал ему соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщает Football Daily.
Арне Слот не видит себя в Лондоне
Наставник "Фейеноорда" Арне Слот отказал "Тоттенхэму" и продолжит руководить роттердамской командой в следующем сезоне.
"Шпоры" находятся в поисках нового главного тренера и активно интересовались персоной Слота. Несмотря на это, Арне решил остаться в "южном клубе".
Таким образом, круг кандидатов на пост наставника "Тоттенхэма" сузился до двух специалистов: Хаби Алонсо из леверкузенского "Байера" и испанца Луиса Энрике.
Следует отметить, что за последние два сезона Слот выиграл со своей командой чемпионат Нидерландов, дошел до финала Лиги конференций, а также пробился в четвертьфинал Лиги Европы.
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