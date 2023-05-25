"Тоттенхэм" не смог договориться с известным тренером

Тренеры и футболисты "Фейеноорда" празднуют чемпионство. Фото: Instagram/feyenoord

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот принял решение остаться в роттердамском клубе. Нидерландский специалист отказал английскому "Тоттенхэму", который предлагал ему соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает Football Daily.

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Наставник "Фейеноорда" Арне Слот отказал "Тоттенхэму" и продолжит руководить роттердамской командой в следующем сезоне.

Арне Слот с трофеем "Эредивизи". Фото: Reuters/PIROSCHKA VAN DE WOUW

"Шпоры" находятся в поисках нового главного тренера и активно интересовались персоной Слота. Несмотря на это, Арне решил остаться в "южном клубе".

Таким образом, круг кандидатов на пост наставника "Тоттенхэма" сузился до двух специалистов: Хаби Алонсо из леверкузенского "Байера" и испанца Луиса Энрике.

Следует отметить, что за последние два сезона Слот выиграл со своей командой чемпионат Нидерландов, дошел до финала Лиги конференций, а также пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

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