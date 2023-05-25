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Зірка "Шахтаря" зробив щасливим маленького вболівальника

25 травня 2023 11:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірка "Шахтаря" зробив щасливим маленького вболівальника
Анатолій Трубін на полі. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін взяв участь у перемозі донецького "Шахтаря" над луганською "Зорею". "Гірники" зупинилися за крок від чемпіонського титулу в УПЛ.

Трубін зробив цей день незабутнім для одного з уболівальників команди, про що розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Анатолій Трубін кілька разів врятував "Шахтар" від гола під час матчу із "Зорею". В результаті "гірники" розгромили суперника з рахунком 3:0. Команда Ігора Йовичевича скористалася поразкою "Дніпра-1" та довела розрив за очками з основним конкурентом до п'яти балів.

Подарунок Трубіна

Воротар "гірників" подарував одному з юних гравців академії "Шахтаря" воротарські рукавички. Час для цього жесту був обраний не випадково: того дня "гірники" відзначили 87 років від дня заснування клубу.

"Подарунок від голкіпера воротареві. Знаю, як такі жести надихають маленьких футболістів", — підписав фотографію Анатолій Трубін.

Instagram Анатолія Трубіна
Трубін та юний уболівальник. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

"Шахтар" може стати чемпіоном України вже у неділю. Команді Йовічевіча для цього треба не програти "Дніпру-1" в очному матчі.

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