Йовичевич назвал причину победы "Шахтера" над "Зарей"

Игор Йовичевич после матча. Фото: официальный сайт "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал победу над "Зарей" в 28 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" разгромили соперника со счетом 3:0.

Донецкая команда одержала победу в 87 годовщину со дня основания клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".

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"Горняки" уверенно победили в Киеве "Зарю" со счетом 3:0. Большую часть второй тайма донецкая команда играла в большинстве. "Шахтер" сделал подарок и болельщикам, и себе на 87 со дня основания.

Что сказал Йовичевич?

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич похвалил игроков за самоотдачу. Тренер отметил, что эта очень важный результат с точки зрения борьбы за чемпионство. "Днепр-1" проиграл, и разрыв между командами увеличился до пяти очков.

"Понимали, какая на нас ответственность. Показали, что умеем играть очень хороший футбол. Мотивация зашкаливала — все хотели принести пользу команде и воспользоваться поражением "Днепра-1".

Сегодня был один из наших лучших матчей сезона. Против наиболее результативной команды второго круга. "Заря" — очень хорошая, быстрая, агрессивная команда, у которой больше побед во втором круге УПЛ. Но сегодня мы не дали им ничего создать. Мы доминировали весь матч, и это меня радует.

Остался один шаг. Очень непростой шаг — в лобовом матче с "Днепром-1". Но сегодня мы заслужили эти три очка, которые дают нам уверенность и спокойствие, чтобы сыграть хороший матч во Львове. В тренерской карьере я еще играл лобовой матч за чемпионство, поэтому он будет ответственным и эмоциональным. Но я буду фокусироваться на победе. Мы хотим отыграться за поражение в первом круге", — рассказал Игор Йовичевич.

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