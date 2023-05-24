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Йовичевич назвал причину победы "Шахтера" над "Зарей"

24 мая 2023 20:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Йовичевич назвал причину победы "Шахтера" над "Зарей"
Игор Йовичевич после матча. Фото: официальный сайт "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал победу над "Зарей" в 28 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" разгромили соперника со счетом 3:0. 

Донецкая команда одержала победу в 87 годовщину со дня основания клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Шахтера". 

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"Горняки" уверенно победили в Киеве "Зарю" со счетом 3:0. Большую часть второй тайма донецкая команда играла в большинстве. "Шахтер" сделал подарок и болельщикам, и себе на 87 со дня основания. 

Что сказал Йовичевич? 

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич похвалил игроков за самоотдачу. Тренер отметил, что эта очень важный результат с точки зрения борьбы за чемпионство. "Днепр-1" проиграл, и разрыв между командами увеличился до пяти очков. 

"Понимали, какая на нас ответственность. Показали, что умеем играть очень хороший футбол. Мотивация зашкаливала — все хотели принести пользу команде и воспользоваться поражением "Днепра-1".

Сегодня был один из наших лучших матчей сезона. Против наиболее результативной команды второго круга. "Заря" — очень хорошая, быстрая, агрессивная команда, у которой больше побед во втором круге УПЛ. Но сегодня мы не дали им ничего создать. Мы доминировали весь матч, и это меня радует.

Остался один шаг. Очень непростой шаг — в лобовом матче с "Днепром-1". Но сегодня мы заслужили эти три очка, которые дают нам уверенность и спокойствие, чтобы сыграть хороший матч во Львове. В тренерской карьере я еще играл лобовой матч за чемпионство, поэтому он будет ответственным и эмоциональным. Но я буду фокусироваться на победе. Мы хотим отыграться за поражение в первом круге", — рассказал Игор Йовичевич. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

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