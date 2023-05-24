"Шахтер" увеличил отрыв от "Днепра-1" до пяти очков

Георгий Судаков забил пятый гол в сезоне. Фото: официальный сайт "Шахтера"

В центральном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) луганская "Заря" приняла в Киеве донецкий "Шахтер". Команда Игора Йовичевича получила возможность оторваться от "Днепра-1" в турнирной таблице.

"Горняки" вырвали победу в сложном матче, сообщает портал Новини.LIVE.

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Перед стартовым свистком арбитра футболисты "Шахтера" уже знали, что "Днепр-1" оступился и потерял очки. Действующие чемпионы вышли на поле с решительностью увеличить отрыв от главного конкурента в борьбе за новый титул УПЛ.

Ход поединка

"Заря" — "Шахтер" — 0:3 (0:1)

Голы: Судаков, 5; Бондаренко, 59; Келси, 83.

Удаление: Снурницын, 49 ("Заря") — грубая игра

"Заря": Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Бражко (Дришлюк, 60), Булеца (Мышнев, 67), Вантух, Снурницын, Шахов (Хахлев, 67), Антюх, Русин.

Тренер: Патрик Ван Леувен.

"Шахтер": Трубин, Конопля (Гочолейшвили, 76), Бондарь, Ракицкий (Джурасек, 84), Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Зубков, Криськив (Топалов, 76), Сикан (Келси, 81).

Тренер: Игор Йовичевич.

Игроки донецкой команды не стали откладывать задачу на потом и с первых минут поединка активно пошли в атаку. Результат получился почти мгновенным. Зубков прошел по правому флангу и сделал передачу в центр на Судакова, а Георгий прицельным ударом послал мяч в сетку, 0:1.

Но и хозяева поля не отсиживались в обороне. "Заря" сражается за второе место в турнирной таблице, футболисты луганской команды предельно мотивированы. На 18-й минуте Трубин спас "Шахтер" от гола после опасного момента в исполнении Русина.

Соперники обменивались моментами и при этом действовали жестко, играли на грани фола. До перерыва команды не использовали ряд моментов. Игра была напряженной.

Во второй тайме "Заря" осталась в меньшинстве. Снурницин в борьбе с Зубковым ударил сзади соперника и увидел перед собой красную карточку. А вскоре после этого "Шахтер" реализовал большинство. На 59-й минуте Крыськив бросил в прорыв Бондаренко, и Артем эффектно пробил между ног Сапутину, 0:2.

Завершили разгром футболисты, которые вышли на замену. На 83-й минуте Топалов нашел передачей Келси в чужой штрафной, и колумбиец забил свой пятый гол в сезоне, 0:3.

"Шахтер" увеличил шансы на чемпионский титул. Победу омрачила только травма Конопли.

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