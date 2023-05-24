"Шахтар" збільшив відрив від "Дніпра-1" до п'яти очок

Георгій Судаков забив п'ятий гол у сезоні. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

У центральному матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" прийняла у Києві донецький "Шахтар". Команда Ігора Йовичевича отримала можливість відірватися від "Дніпра-1" у турнірній таблиці.

"Гірники" вирвали перемогу у складному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перед стартовим свистком арбітра футболісти "Шахтаря" вже знали, що "Дніпро-1" оступився та втратив очки. Чинні чемпіони вийшли на поле з рішучістю збільшити відрив від головного конкурента у боротьбі за новий титул УПЛ.

Хід поєдинку

"Зоря" — "Шахтар" — 0:3 (0:1)

Голи: Судаков, 5; Бондаренка, 59; Келсі, 83.

Вилучення: Снурніцин, 49 ("Зоря") — груба гра

"Зоря": Сапутін, Батагов, Імереков, Бутко, Бражко (Дришлюк, 60), Булець (Мишнєв, 67), Вантух, Снурніцин, Шахов (Хахльов, 67), Антюх, Русин.

Тренер: Патрік Ван Леувен.

"Шахтар": Трубін, Конопля (Гочолейшвілі, 76), Бондар, Ракицький (Джурасек, 84), Матвієнко, Бондаренко, Степаненко, Судаков (Назаріна, 76), Зубков, Криськів (Топалів, 76), Сікан (Келсі, 81).

Тренер: Ігор Йовичевич.

Гравці донецької команди не відкладали завдання на потім і з перших хвилин поєдинку активно пішли в атаку. Результат вийшов майже миттєвим. Зубков пройшов правим флангом і зробив передачу в центр на Судакова, а Георгій прицільним ударом послав м'яч у сітку, 0:1.

Але й господарі поля не відсиджувалися в обороні. "Зоря" бореться за друге місце у турнірній таблиці, футболісти луганської команди гранично мотивовані. На 18-й хвилині Трубін врятував "Шахтар" від гола після небезпечного моменту у виконанні Русіна.

Суперники обмінювалися моментами та при цьому діяли жорстко, грали на межі фолу. До перерви команди не використали низку моментів. Гра була напруженою.

У другому таймі "Зоря" залишилася у меншості. Снурніцин у боротьбі із Зубковим вдарив позаду суперника та побачив перед собою червону картку. А невдовзі після цього "Шахтар" реалізував більшість. На 59-й хвилині Криськів кинув у прорив Бондаренко й Артем ефектно пробив між ніг Сапутіну, 0:2.

Завершили розгром футболісти, які вийшли на заміну. На 83-й хвилині Топалов знайшов передачею Келсі в чужому штрафному майданчику, і колумбієць забив свій п'ятий гол у сезоні, 0:3.

"Шахтар" збільшив шанси на чемпіонський титул. Перемогу затьмарила лише травма Коноплі.

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