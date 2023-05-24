Йовичевич назвав причину перемоги "Шахтаря" над "Зорею"

Ігор Йовичевич після матчу. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовичевич прокоментував перемогу над "Зорею" у 28 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Гірники" розгромили суперника з рахунком 3:0.

Донецька команда здобула перемогу у 87 річницю від дня заснування клубу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

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"Гірники" впевнено перемогли у Києві "Зорю" з рахунком 3:0. Більшість другого тайму донецька команда грала в більшості. "Шахтар" зробив подарунок і вболівальникам, і собі на 87 від дня заснування.

Що сказав Йовичевич?

Головний тренер "гірників" Ігор Йовпчевич похвалив гравців за самовіддачу. Тренер зазначив, що це дуже важливий результат з погляду боротьби за чемпіонство. "Дніпро-1" програв і розрив між командами збільшився до п'яти очок.

"Розуміли, яка на нас відповідальність. Показали, що вміємо грати дуже добрий футбол. Мотивація зашкалювала — всі хотіли принести користь команді та скористатися поразкою "Дніпра-1".

Сьогодні був один із наших найкращих матчів сезону. Проти найрезультативнішої команди другого кола. "Зоря" — дуже хороша, швидка, агресивна команда, яка має більше перемог у другому колі УПЛ. Але сьогодні ми не дали їм створити нічого. Ми домінували весь матч, і це мене тішить.

Залишився один крок. Дуже непростий крок — у лобовому матчі з "Дніпром-1". Але сьогодні ми заслужили ці три очки, які дають нам впевненість та спокій, щоб зіграти гарний матч у Львові. У тренерській кар'єрі я ще грав лобовий матч за чемпіонство, тому він буде відповідальним та емоційним. Але я фокусуватимуся на перемозі. Ми хочемо відігратися за поразку у першому колі", — розповів Ігор Йовичевич.

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