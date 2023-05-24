Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Йовичевич назвав причину перемоги "Шахтаря" над "Зорею" arrow

Йовичевич назвав причину перемоги "Шахтаря" над "Зорею"

24 травня 2023 20:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Йовичевич назвав причину перемоги "Шахтаря" над "Зорею"
Ігор Йовичевич після матчу. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовичевич прокоментував перемогу над "Зорею" у 28 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Гірники" розгромили суперника з рахунком 3:0.

Донецька команда здобула перемогу у 87 річницю від дня заснування клубу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також:

"Гірники" впевнено перемогли у Києві "Зорю" з рахунком 3:0. Більшість другого тайму донецька команда грала в більшості. "Шахтар" зробив подарунок і вболівальникам, і собі на 87 від дня заснування.

Що сказав Йовичевич?

Головний тренер "гірників" Ігор Йовпчевич похвалив гравців за самовіддачу. Тренер зазначив, що це дуже важливий результат з погляду боротьби за чемпіонство. "Дніпро-1" програв і розрив між командами збільшився до п'яти очок.

"Розуміли, яка на нас відповідальність. Показали, що вміємо грати дуже добрий футбол. Мотивація зашкалювала — всі хотіли принести користь команді та скористатися поразкою "Дніпра-1".

Сьогодні був один із наших найкращих матчів сезону. Проти найрезультативнішої команди другого кола. "Зоря" — дуже хороша, швидка, агресивна команда, яка має більше перемог у другому колі УПЛ. Але сьогодні ми не дали їм створити нічого. Ми домінували весь матч, і це мене тішить.

Залишився один крок. Дуже непростий крок — у лобовому матчі з "Дніпром-1". Але сьогодні ми заслужили ці три очки, які дають нам впевненість та спокій, щоб зіграти гарний матч у Львові. У тренерській кар'єрі я ще грав лобовий матч за чемпіонство, тому він буде відповідальним та емоційним. Але я фокусуватимуся на перемозі. Ми хочемо відігратися за поразку у першому колі", — розповів Ігор Йовичевич.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Хавбек збірної України Віктор Циганков продовжує тягнути "Жирону" до єврокубків.

Форвард Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB