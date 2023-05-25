Звезда "Шахтера" сделал счастливым маленького болельщика

Анатолий Трубин на поле. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин принял участие в победе донецкого "Шахтера" над луганской "Зарей". "Горняки" остановились в шаге от чемпионского титула в УПЛ.

Трубин сделал этот день незабываемым для одного из болельщиков команды, о чем рассказал на своей странице в Instagram.

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Анатолий Трубин несколько раз спас "Шахтер" от гола во время матча с "Зарей". В результате "горняки" разгромили соперника со счетом 3:0. Команда Игора Йовичевича воспользовалась поражением "Днепра-1" и довела разрыв по очкам с основным конкурентом до пяти баллов.

Подарок Трубина

Вратарь "горняков" подарил одному из юных игроков академии "Шахтера" вратарские перчатки. Время для этого жеста было выбрано не случайно: в тот день "горняки" отметили 87 лет со дня основания клуба.

"Подарок от голкипера вратарю. Знаю, как такие жесты вдохновляют маленьких футболистов", — подписал фотографию Анатолий Трубин.

Трубин и юный болельщик. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

"Шахтер" может стать чемпионом Украины уже в воскресенье. Команде Йовичевича для этого надо не проиграть "Днепру-1" в очном матче.

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