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Звезда "Шахтера" сделал счастливым маленького болельщика

25 мая 2023 11:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезда "Шахтера" сделал счастливым маленького болельщика
Анатолий Трубин на поле. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин принял участие в победе донецкого "Шахтера" над луганской "Зарей". "Горняки" остановились в шаге от чемпионского титула в УПЛ. 

Трубин сделал этот день незабываемым для одного из болельщиков команды, о чем рассказал на своей странице в Instagram

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Анатолий Трубин несколько раз спас "Шахтер" от гола во время матча с "Зарей". В результате "горняки" разгромили соперника со счетом 3:0. Команда Игора Йовичевича воспользовалась поражением "Днепра-1" и довела разрыв по очкам с основным конкурентом до пяти баллов. 

Подарок Трубина

Вратарь "горняков" подарил одному из юных игроков академии "Шахтера" вратарские перчатки. Время для этого жеста было выбрано не случайно: в тот день "горняки" отметили 87 лет со дня основания клуба. 

"Подарок от голкипера вратарю. Знаю, как такие жесты вдохновляют маленьких футболистов", — подписал фотографию Анатолий Трубин. 

Instagram Анатолия Трубина
Трубин и юный болельщик. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

"Шахтер" может стать чемпионом Украины уже в воскресенье. Команде Йовичевича для этого надо не проиграть "Днепру-1" в очном матче. 

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