Уайлдер сделал громкое заявление о поединке с Усиком

Американский боксер Деонтей Уайлдер. Фото: Instagram/bronzebomber

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер выразил готовность выйти на ринг против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика. Американец всячески поддерживает идею проведения боя против украинца.

Об этом он заявил в интервью ES News.

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Уайлдер не боится Усика

Американский боксер Деонтей Уайлдер готов сражаться против Александра Усика в любое время и в любом месте. Он также убежден, что украинец боится его.

"Я обеими руками за это сражение, но он немного боится. Даже не немного, а очень боится. Я в этом деле, поэтому знаю многое. Я готов принять этот бой в любой момент и в любом месте", — заявил супертяж.

Он также отметил, что не будет ставить какие-то непонятные условия, как это делает Тайсон Фьюри.

"Я не ставлю странных условий, как Фьюри, и не требую слишком многого. Каждый из нас должен помочь другому зарабатывать на хлеб. Не нужно завышать свою стоимость и делать подобное дерьмо, потому что мы все рискуем своей жизнью", — подчеркнул Уайлдер.

Обязательным претендентом на бой с Усиком является Даниэль Дюбуа, но он получил травму и рискует не выйти на ринг. Следующим в очереди идет именно Уайлдер.

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