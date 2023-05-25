Маліновський може стати одноклубником росіянина
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може перейти до іншої команди із французької Ліги 1. У його послугах зацікавлений "Монако".
"Марсель" буде не проти відпустити гравця, якщо отримає гарну пропозицію, повідомляє L'Equipe.
Керівництво французького "Марселя" незадоволене тим, що Ігор Тудор не зумів утримати команду на другому місці в турнірній таблиці Ліги 1. Рада директорів клубу розуміє, що для боротьби з "ПСЖ" за чемпіонський титул необхідно якісно посилити склад.
Що чекає на Маліновського?
Влітку 2023 року "Марсель" фактично влаштує розпродаж гравців. У списку команди не так багато "недоторканних" футболістів на чолі з Алексісом Санчесом. Усіх інших можуть продати у тому випадку, якщо за них буде запропоновано хорошу ціну.
У послугах Руслана Маліновського зацікавлений "Монако". Команда провалила другу половину сезону і не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Керівництво "монегасків" збирається підписати кілька футболістів, яким знайома специфіка французького футболу. У разі переходу до "Монако" українцю доведеться грати в одній команді з росіянином Олександром Головіним.
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