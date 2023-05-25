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Маліновський може стати одноклубником росіянина

25 травня 2023 19:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський може стати одноклубником росіянина
Руслан Маліновський виходить на поле. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може перейти до іншої команди із французької Ліги 1. У його послугах зацікавлений "Монако".

"Марсель" буде не проти відпустити гравця, якщо отримає гарну пропозицію, повідомляє L'Equipe.

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Керівництво французького "Марселя" незадоволене тим, що Ігор Тудор не зумів утримати команду на другому місці в турнірній таблиці Ліги 1. Рада директорів клубу розуміє, що для боротьби з "ПСЖ" за чемпіонський титул необхідно якісно посилити склад.

Руслан Малиновський
Маліновський на тренуванні. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Що чекає на Маліновського?

Влітку 2023 року "Марсель" фактично влаштує розпродаж гравців. У списку команди не так багато "недоторканних" футболістів на чолі з Алексісом Санчесом. Усіх інших можуть продати у тому випадку, якщо за них буде запропоновано хорошу ціну.

У послугах Руслана Маліновського зацікавлений "Монако". Команда провалила другу половину сезону і не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Керівництво "монегасків" збирається підписати кілька футболістів, яким знайома специфіка французького футболу. У разі переходу до "Монако" українцю доведеться грати в одній команді з росіянином Олександром Головіним.

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