Малиновский может стать одноклубником россиянина

Руслан Малиновский выходит на поле. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в другую команду из французской Лиги 1. В его услугах заинтересован "Монако".

"Марсель" будет не против отпустить игрока, если получит хорошее предложение, сообщает L'Equipe.

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Руководство французского "Марселя" недовольно тем, что Игор Тудор не сумел удержать команду на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. Совет директоров клуба понимает, что для борьбы с "ПСЖ" за чемпионский титул необходимо качественно усилить состав.

Малиновский на тренировке. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Что ждет Малиновского?

Летом 2023-го года "Марсель" фактически устроит распродажу игроков. В списке команды не так уж много "неприкасаемых" футболистов во главе с Алексисом Санчесом. Всех остальных могут продать в том случае, если за них будет предложена хорошая цена.

В услугах Руслана Малиновского заинтересован "Монако". Команда провалила вторую половину сезона и не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Руководство "монегасков" собирается подписать несколько футболистов, которым знакома специфика французского футбола. В случае перехода в "Монако" украинцу придется играть в одной команде с россиянином Александром Головиным.

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