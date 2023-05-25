Малиновский может стать одноклубником россиянина
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в другую команду из французской Лиги 1. В его услугах заинтересован "Монако".
"Марсель" будет не против отпустить игрока, если получит хорошее предложение, сообщает L'Equipe.
Руководство французского "Марселя" недовольно тем, что Игор Тудор не сумел удержать команду на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. Совет директоров клуба понимает, что для борьбы с "ПСЖ" за чемпионский титул необходимо качественно усилить состав.
Что ждет Малиновского?
Летом 2023-го года "Марсель" фактически устроит распродажу игроков. В списке команды не так уж много "неприкасаемых" футболистов во главе с Алексисом Санчесом. Всех остальных могут продать в том случае, если за них будет предложена хорошая цена.
В услугах Руслана Малиновского заинтересован "Монако". Команда провалила вторую половину сезона и не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Руководство "монегасков" собирается подписать несколько футболистов, которым знакома специфика французского футбола. В случае перехода в "Монако" украинцу придется играть в одной команде с россиянином Александром Головиным.
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