Малиновский рассказал, что ему мешает в "Марселе"

Руслан Малиновский на базе "Марселя". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о перспективах во французском "Марселе". Футболист уверен, что в следующем сезоне продемонстрирует свой лучший футбол.

Малиновский признался, что ему с трудом дается адаптация во Франции, сообщает La Provence.

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В минувшие выходные Руслан Малиновский провел один из лучших поединков за "Марсель". При активном участии украинского полузащитника "Олимпик" обыграл дома "Анже" (3:1) и продолжил борьбу за третье место в турнирной таблице.

Надежды Малиновского

На счету украинского футболиста уже два гола за "Марсель", в который Малиновский перешел в начале 2023-го года. Один из мячей 30-летнего футболиста помог "Олимпику" выбить из розыгрыша Кубка Франции столичный "ПСЖ". Однако сам Малиновский считает, что мог бы играть лучше.

Руслан Малиновский в спортзале. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

"Я провел больше трех лет в итальянской "Аталанте". И сейчас мне сложно сходу найти взаимопонимание с партнерами по новой команде. В "Марселе" играют в другой футбол, это нормально. Я каждый день работаю на тренировках как можно больше.

Уверен, что в следующем сезоне, после предсезонной подготовки и товарищеских матчей, я буду чувствовать себя более уверенно. Сейчас мы все полностью выкладываемся, чтобы помочь команде финишировать как можно выше в турнирной таблице", — рассказал Руслан Малиновский.

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