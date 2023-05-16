Малиновский рассказал, что ему мешает в "Марселе"
Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о перспективах во французском "Марселе". Футболист уверен, что в следующем сезоне продемонстрирует свой лучший футбол.
Малиновский признался, что ему с трудом дается адаптация во Франции, сообщает La Provence.
В минувшие выходные Руслан Малиновский провел один из лучших поединков за "Марсель". При активном участии украинского полузащитника "Олимпик" обыграл дома "Анже" (3:1) и продолжил борьбу за третье место в турнирной таблице.
Надежды Малиновского
На счету украинского футболиста уже два гола за "Марсель", в который Малиновский перешел в начале 2023-го года. Один из мячей 30-летнего футболиста помог "Олимпику" выбить из розыгрыша Кубка Франции столичный "ПСЖ". Однако сам Малиновский считает, что мог бы играть лучше.
"Я провел больше трех лет в итальянской "Аталанте". И сейчас мне сложно сходу найти взаимопонимание с партнерами по новой команде. В "Марселе" играют в другой футбол, это нормально. Я каждый день работаю на тренировках как можно больше.
Уверен, что в следующем сезоне, после предсезонной подготовки и товарищеских матчей, я буду чувствовать себя более уверенно. Сейчас мы все полностью выкладываемся, чтобы помочь команде финишировать как можно выше в турнирной таблице", — рассказал Руслан Малиновский.
Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру.
Боксер Александр Усик сразится на ринге с двумя чемпионами.
Футболиста киевского "Динамо" Владислава Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра Екатерины Монзуль.
Каталонскую "Барселону" могут отстранить от участия в Лиге чемпионов.
Звезда фильмов для взрослых поддержала Лионеля Месси на праздновании чемпионства Ла Лиги в Барселоне.