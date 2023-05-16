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Маліновський розповів, що йому заважає у "Марселі"

16 травня 2023 16:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський розповів, що йому заважає у "Марселі"
Руслан Маліновський на базі "Марселя". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Хавбек збірної України Руслан Маліновський розповів про перспективи у французькому "Марселі". Футболіст упевнений, що наступного сезону продемонструє свій найкращий футбол.

Маліновський зізнався, що йому важко дається адаптація у Франції, повідомляє La Provence.

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У минулі вихідні Руслан Маліновський провів один із найкращих поєдинків за "Марсель". За активної участі українського півзахисника "Олімпік" обіграв "Анже" (3:1) і продовжив боротьбу за третє місце в турнірній таблиці.

Надії Маліновського

На рахунку українського футболіста вже два голи за "Марсель", до якого Маліновський перейшов на початку 2023 року. Один із м'ячів 30-річного футболіста допоміг "Олімпіку" вибити з розіграшу Кубка Франції столичний "ПСЖ". Проте сам Маліновський вважає, що міг би грати краще.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський у спортзалі. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

"Я провів понад три роки в італійській "Аталанті". І зараз мені складно відразу знайти взаєморозуміння з партнерами по новій команді. У "Марселі" грають в інший футбол, це нормально. Я щодня працюю на тренуваннях якнайбільше.

Впевнений, що в наступному сезоні, після передсезонної підготовки та товариських матчів, я почуватимуся впевненіше. Зараз ми всі повністю викладаємося, щоб допомогти команді фінішувати якнайвище у турнірній таблиці", — розповів Руслан Маліновський.

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