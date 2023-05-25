Рашфорд из "МЮ" показал коллекцию дорогих автомобилей

Маркус Рашфорд на тренировке. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд окончательно стал одним из лидеров "Манчестер Юнайтед". Футболист тратит часть зарплаты на покупку дорогих автомобилей.

В коллекции Рашфорда 11 роскошных авто, сообщает Daily Mail.

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Маркус Рашфорд является одним из самых успешных молодых футбольных талантов за последние несколько лет. 25-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне забил 16 голов и сделал пять результативных передач в матчах английской Премьер-лиги.

Коллекция автомобилей Рашфорда

Успехи Маркус на поле позволили ему стать медийной фигурой и за пределами стадионов. Футболиста приглашают на светские мероприятия вроде Лондонской недели моды, где он недавно появился в компании Серены Уильямс и Льюиса Хэмилтона.

Состояние Маркуса Рашфорда оценивается в 80 миллионов долларов по состоянию на 2023 год. И это не считая внушительной коллекции автомобилей, которые форвард выбирает с особенным удовольствием.

Он владеет автомобилями разных марок, таких как Audi, Land Rover и Mercedes-Benz. Рассмотрим пять самых дорогих автомобилей Рашфорда.

5. Mercedes-AMG A45 Hatchback

Это транспортное средство оснащено специальным режимом дрифта. Черный хот-хэтч заслужил похвалу от экспертов и любителей авто всего мира.

Mercedes-AMG A45 Hatchback. Скриншот Instagram

Приблизительная стоимость: 52 414 долларов.

4. Audi RS4 Avant

Еще одна крутая машина из коллекции Маркуса. Audi RS4 B8 2016 года был одним из последних автомобилей этой серии без наддува.

Audi RS4 Avant. Скриншот Instagram

Приблизительная стоимость: 84 460 долларов.

3. Range Rover Sport HST

Недавно футболист приобрел автомобиль, который был со вкусом доработан компанией Urban Automotive. Маркус потратил немалую сумму денег, чтобы его авто выглядело уникальным.

Range Rover Sport HST. Скриншот Instagram

Приблизительная стоимость: 85 000 долларов.

2. Mercedes-AMG G63

Как и большинство других знаменитостей, Рашфорд владеет универсалом G. В последние годы супервнедорожник стал настоящей иконой автомобильной культуры звезд кино и спорта.

Mercedes-AMG G63. Скриншот Instagram

Приблизительная стоимость: 180 000 долларов.

1. Mercedes-AMG GT63 S

Еще один модифицированный автомобиль из гаража Рашфорда — это Brabus Rocket 900. Раньше Brabus был единственным источником модификации для автомобилей Mercedes, но теперь в этот список добавлены Porsche и Rolls Royce.

Mercedes-AMG GT63 S. Скриншот Instagram

Приблизительная стоимость: 185 000.

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