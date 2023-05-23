Неймар начал переговоры с Манчестер Юнайтед

Неймар начал переговоры с клубом из АПЛ
Лидер сборной Бразилии Неймар может начать следующий сезон в составе "Манчестер Юнайтед". Клуб из английской Премьер-лиги уже ведет переговоры с представителями игрока.
Французский "ПСЖ" не возражает против ухода Неймара, сообщает Express.
Агент Неймара прибыл в Манчестер, где проведет предварительные переговоры о переходе 31-летнего бразильца в местный "Юнайтед". Пока речь идет только о том, чтобы узнать аргументы английского клуба. Неймар еще не принял решения о будущем.
Инициатор трансфера Неймара
Французский "ПСЖ" хочет избавиться от футболиста с высокой зарплатой. Французский клуб будет настаивать на полном выкупе контракта Неймара. Однако не исключено, что парижане согласятся на получение выплат по частям. Еще одним вариантом станет аренда игрока, но в таком случае "МЮ" должен будет взять на себя обязанности по выплате зарплаты бразильцу.
Приглашение Неймара на "Олд Траффорд" указывать решимость шейха Джассима бин Хамада Аль Тани выкупить английский клуб. Он уже сделал предложение нынешним владельцам "Юнайтед". Летом 2023-го года 18-летняя эра семьи Глейзеров в "МЮ" завершится.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро поможет будущему владельцу английского клуба убедить Неймара согласиться на этот переход. Бразильцы поддерживают дружеские отношения, а сам Каземиро уже стал одним из лидеров "МЮ".
Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".
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