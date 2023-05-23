Неймар начал переговоры с Манчестер Юнайтед

Неймар на клубной базе "ПСЖ". Фото: instagram.com/neymarjr/

Лидер сборной Бразилии Неймар может начать следующий сезон в составе "Манчестер Юнайтед". Клуб из английской Премьер-лиги уже ведет переговоры с представителями игрока.

Французский "ПСЖ" не возражает против ухода Неймара, сообщает Express.

Читайте также:

Агент Неймара прибыл в Манчестер, где проведет предварительные переговоры о переходе 31-летнего бразильца в местный "Юнайтед". Пока речь идет только о том, чтобы узнать аргументы английского клуба. Неймар еще не принял решения о будущем.

Инициатор трансфера Неймара

Французский "ПСЖ" хочет избавиться от футболиста с высокой зарплатой. Французский клуб будет настаивать на полном выкупе контракта Неймара. Однако не исключено, что парижане согласятся на получение выплат по частям. Еще одним вариантом станет аренда игрока, но в таком случае "МЮ" должен будет взять на себя обязанности по выплате зарплаты бразильцу.

Неймар и его невеста Бруна Бьянкарди. Фото: instagram.com/neymarjr/

Приглашение Неймара на "Олд Траффорд" указывать решимость шейха Джассима бин Хамада Аль Тани выкупить английский клуб. Он уже сделал предложение нынешним владельцам "Юнайтед". Летом 2023-го года 18-летняя эра семьи Глейзеров в "МЮ" завершится.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро поможет будущему владельцу английского клуба убедить Неймара согласиться на этот переход. Бразильцы поддерживают дружеские отношения, а сам Каземиро уже стал одним из лидеров "МЮ".

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу.

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни.

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса".