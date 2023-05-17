Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Манчестер Юнайтед" могут продать за рекордную стоимость arrow

"Манчестер Юнайтед" могут продать за рекордную стоимость

17 мая 2023 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" могут продать за рекордную стоимость
Болельщики "Манчестер Юнайтед" на трибунах. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" может сменить владельца ближайшим летом. Сделка по продаже "красных дьяволов" войдет в историю благодаря предложенной сумме. 

Новым владельцем "МЮ" может стать катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, сообщает CBS Sports

Читайте также:

Бывший премьер-министр Катара Аль Тани давно хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Семья Глейзеров, которая владеет клубом, отклоняла предыдущие предложения по продаже. Американцы были уверены, что смогут получить за "красных дьяволов" больше денег. Они не ошиблись. 

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Carl Recine

Что предлагает Аль Тани? 

Катарский шейх значительно улучшил запрос по покупке "Манчестер Юнайтед". Глейзеры могут получить за клуб семь миллиардов евро. Аль Тани собирается полностью выкупить акции "красных дьяволов", погасить все долги клуба. 

Помимо этого потенциальный инвестор готов создать специальный фонд, который будет заниматься финансированием "Манчестер Юнайтед". В случае успеха сделки Аль Тани летом 2023-го года потратит на усиление один миллиард евро. Эта сделка станет рекордной в истории футбола. 

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии. 

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас