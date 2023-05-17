"Манчестер Юнайтед" могут продать за рекордную стоимость

Болельщики "Манчестер Юнайтед" на трибунах. Фото: Reuters/Paul Childs

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" может сменить владельца ближайшим летом. Сделка по продаже "красных дьяволов" войдет в историю благодаря предложенной сумме.

Новым владельцем "МЮ" может стать катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани, сообщает CBS Sports.

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Бывший премьер-министр Катара Аль Тани давно хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Семья Глейзеров, которая владеет клубом, отклоняла предыдущие предложения по продаже. Американцы были уверены, что смогут получить за "красных дьяволов" больше денег. Они не ошиблись.

Эрик Тен Хаг благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Carl Recine

Что предлагает Аль Тани?

Катарский шейх значительно улучшил запрос по покупке "Манчестер Юнайтед". Глейзеры могут получить за клуб семь миллиардов евро. Аль Тани собирается полностью выкупить акции "красных дьяволов", погасить все долги клуба.

Помимо этого потенциальный инвестор готов создать специальный фонд, который будет заниматься финансированием "Манчестер Юнайтед". В случае успеха сделки Аль Тани летом 2023-го года потратит на усиление один миллиард евро. Эта сделка станет рекордной в истории футбола.

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