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"Манчестер Юнайтед" можуть продати за рекордну вартість

17 травня 2023 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" можуть продати за рекордну вартість
Вболівальники "Манчестер Юнайтед" на трибунах. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" може змінити власника найближчим літом. Угода з продажу "червоних дияволів" увійде в історію завдяки запропонованій сумі.

Новим власником "МЮ" може стати катарський шейх Джасім бін Хамад Аль Тані, повідомляє CBS Sports.

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Колишній прем'єр-міністр Катару Аль Тані давно хоче придбати "Манчестер Юнайтед". Родина Глейзерів, яка володіє клубом, відхиляла попередні пропозиції щодо продажу. Американці були впевнені, що зможуть отримати за "червоних дияволів" більше грошей. Вони не помилились.

Ерік Тен Хаг
Ерік Тен Хаг дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Carl Recine

Що пропонує Аль Тані?

Катарський шейх значно покращив запит щодо купівлі "Манчестер Юнайтед". Глейзери можуть одержати за клуб сім мільярдів євро. Аль Тані має намір повністю викупити акції "червоних дияволів", погасити всі борги клубу.

Крім цього, потенційний інвестор готовий створити спеціальний фонд, який займатиметься фінансуванням "Манчестер Юнайтед". У разі успіху угоди Аль Тані влітку 2023 року витратить на посилення один мільярд євро. Ця угода стане рекордною в історії футболу.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії.

Англійський "Челсі" готовий продати Михайла Мудрика за однієї умови.

Голкіпер Андрій Лунін може перейти з мадридського "Реала" до одного з англійських клубів.

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