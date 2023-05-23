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Неймар розпочав переговори з клубом із АПЛ

23 травня 2023 19:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар почав переговори з Манчестер Юнайтед
Неймар на клубній базі "ПСЖ". Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Бразилії Неймар може розпочати наступний сезон у складі "Манчестер Юнайтед". Клуб з англійської Прем'єр-ліги вже веде переговори з представниками гравця.

Французький "ПСЖ" не заперечує проти переходу Неймара, повідомляє Express.

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Агент Неймара прибув до Манчестера, де проведе попередні переговори про перехід 31-річного бразильця до місцевого "Юнайтед". Поки що йдеться лише про те, щоб дізнатися про аргументи англійського клубу. Неймар ще не ухвалив рішення про майбутнє.

Ініціатор трансферу Неймара

Французький "ПСЖ" хоче позбутися футболіста з високою зарплатою. Французький клуб наполягатиме на повному викупі контракту Неймара. Однак не виключено, що парижани погодяться на отримання виплат частинами. Ще одним варіантом стане оренда гравця, але в такому разі "МЮ" має взяти на себе обов'язки щодо виплати зарплати бразильцеві.

Неймар та Бруна Б'янкарді
Неймар та його наречена Бруна Б'янкарді. Фото: instagram.com/neymarjr/

Запрошення Неймара на "Олд Траффорд" вказуватиме рішучість шейха Джассіма бін Хамада Аль Тані викупити англійський клуб. Він уже зробив пропозицію нинішнім власникам "Юнайтед". Влітку 2023-го року 18-річна ера родини Глейзерів у "МЮ" завершиться.

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Каземіро допоможе майбутньому власнику англійського клубу переконати Неймара погодитись на цей перехід. Бразильці підтримують дружні стосунки, а сам Каземіро вже став одним із лідерів "МЮ".

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