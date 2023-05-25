Рашфорд із "МЮ" показав колекцію дорогих автомобілів
Форвард збірної Англії Маркус Рашфорд остаточно став одним із лідерів "Манчестер Юнайтед". Футболіст витрачає частину зарплати на придбання дорогих автомобілів.
У колекції Рашфорда 11 розкішних авто, повідомляє Daily Mail.
Маркус Рашфорд є одним із найуспішніших молодих футбольних талантів за останні кілька років. 25-річний нападник "Манчестер Юнайтед" цього сезону забив 16 голів і зробив п'ять результативних передач у матчах англійської Прем'єр-ліги.
Колекція автомобілів Рашфорда
Успіхи Маркус на полі дозволили йому стати медійною фігурою та за межами стадіонів. Футболіста запрошують на світські заходи на кшталт Лондонського тижня моди, де він нещодавно з'явився у компанії Серени Вільямс та Льюїса Хемілтона.
Статки Маркуса Рашфорда оцінюють у 80 мільйонів доларів станом на 2023 рік. І це крім великої колекції автомобілів, які форвард вибирає з особливим задоволенням.
Він володіє автомобілями різних марок, таких як Audi, Land Rover та Mercedes-Benz. Розглянемо п'ять найдорожчих автомобілів Рашфорда.
5. Mercedes-AMG A45 Hatchback
Цей транспортний засіб оснащений спеціальним режимом дріфту. Чорний хотхетч заслужив похвалу від експертів та любителів авто всього світу.
Орієнтовна вартість: 52 414 доларів.
4. Audi RS4 Avant
Ще одна крута машина із колекції Маркуса. Audi RS4 B8 2016 був одним з останніх автомобілів цієї серії без наддуву.
Орієнтовна вартість: 84 460 доларів.
3. Range Rover Sport HST
Нещодавно футболіст придбав автомобіль, який був дороблений зі смаком компанією Urban Automotive. Маркус витратив чималу суму грошей, щоби його авто виглядало унікальним.
Орієнтовна вартість: 85 000 доларів.
2. Mercedes-AMG G63
Як і більшість інших знаменитостей, Рашфорд володіє універсалом G. В останні роки суперпозашляховик став справжньою іконою автомобільної культури зірок кіно та спорту.
Орієнтовна вартість: 180 000 доларів.
1. Mercedes-AMG GT63 S
Ще один модифікований автомобіль з гаража Рашфорда — це Brabus Rocket 900. Раніше Brabus був єдиним джерелом модифікації для автомобілів Mercedes, але тепер до цього списку додані Porsche і Rolls Royce.
Орієнтовна вартість: 185 000.
Нагадаємо, у міланському "Інтері" стався скандал у фіналі Кубка Італії. Джеко та Індзагі мало не побилися під час гри.
Дівчина Владислава Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку та показала струнке тіло.
Хавбек "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко поділився думкою про кар'єру в ОАЕ.
Андрій Шевченко назвав найкращого гравця нинішнього "Мілана".