Рашфорд із "МЮ" показав колекцію дорогих автомобілів

Маркус Рашфорд на тренуванні. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Форвард збірної Англії Маркус Рашфорд остаточно став одним із лідерів "Манчестер Юнайтед". Футболіст витрачає частину зарплати на придбання дорогих автомобілів.

У колекції Рашфорда 11 розкішних авто, повідомляє Daily Mail.

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Маркус Рашфорд є одним із найуспішніших молодих футбольних талантів за останні кілька років. 25-річний нападник "Манчестер Юнайтед" цього сезону забив 16 голів і зробив п'ять результативних передач у матчах англійської Прем'єр-ліги.

Колекція автомобілів Рашфорда

Успіхи Маркус на полі дозволили йому стати медійною фігурою та за межами стадіонів. Футболіста запрошують на світські заходи на кшталт Лондонського тижня моди, де він нещодавно з'явився у компанії Серени Вільямс та Льюїса Хемілтона.

Статки Маркуса Рашфорда оцінюють у 80 мільйонів доларів станом на 2023 рік. І це крім великої колекції автомобілів, які форвард вибирає з особливим задоволенням.

Він володіє автомобілями різних марок, таких як Audi, Land Rover та Mercedes-Benz. Розглянемо п'ять найдорожчих автомобілів Рашфорда.

5. Mercedes-AMG A45 Hatchback

Цей транспортний засіб оснащений спеціальним режимом дріфту. Чорний хотхетч заслужив похвалу від експертів та любителів авто всього світу.

Мерседес-AMG A45 Hatchback. Скріншот Instagram

Орієнтовна вартість: 52 414 доларів.

4. Audi RS4 Avant

Ще одна крута машина із колекції Маркуса. Audi RS4 B8 2016 був одним з останніх автомобілів цієї серії без наддуву.

Audi RS4 Avant. Скріншот Instagram

Орієнтовна вартість: 84 460 доларів.

3. Range Rover Sport HST

Нещодавно футболіст придбав автомобіль, який був дороблений зі смаком компанією Urban Automotive. Маркус витратив чималу суму грошей, щоби його авто виглядало унікальним.

Range Rover Sport HST. Скріншот Instagram

Орієнтовна вартість: 85 000 доларів.

2. Mercedes-AMG G63

Як і більшість інших знаменитостей, Рашфорд володіє універсалом G. В останні роки суперпозашляховик став справжньою іконою автомобільної культури зірок кіно та спорту.

Mercedes-AMG G63 Скріншот Instagram

Орієнтовна вартість: 180 000 доларів.

1. Mercedes-AMG GT63 S

Ще один модифікований автомобіль з гаража Рашфорда — це Brabus Rocket 900. Раніше Brabus був єдиним джерелом модифікації для автомобілів Mercedes, але тепер до цього списку додані Porsche і Rolls Royce.

Mercedes-AMG GT63 S. Скріншот Instagram

Орієнтовна вартість: 185 000.

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